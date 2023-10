La renaissance d’un papyrus antique de 2 000 ans grâce à l’intelligence artificielle

Perdu dans les cendres de l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, un précieux papyrus a finalement dévoilé une partie de ses mystères grâce à une collaboration singulière entre un érudit américain, un étudiant en informatique et l'intelligence artificielle. Lors de cette funeste éruption, la cité romaine d'Herculanum fut ensevelie sous d'épaisses coulées de lave, carbonisant ainsi de précieux documents d'une époque révolue. Parmi eux, un papyrus vieux de deux millénaires, dont une portion a été partiellement déchiffrée grâce à l'ingéniosité de l'intelligence artificielle.

L'initiative audacieuse a pris racine grâce à Brent Seales, professeur à l'université du Kentucky, aux États-Unis, et à Luke Farritor, un jeune étudiant en informatique de l'université du Nebraska. Le professeur Seales a consacré deux décennies à la quête d'une méthode pour déchiffrer les papyrus les plus anciens, si fragiles qu'ils ne peuvent être déroulés sans risquer leur destruction. Pour parvenir à cet exploit, il a développé un scanner capable de discerner les traces d'encre à l'intérieur du papyrus carbonisé. Un algorithme astucieux a ensuite été incorporé pour décoder les inscriptions sur ce parchemin ancien.

Aux côtés de ce pionnier de la papyrologie, se tient Luke Farritor, un étudiant en informatique de 21 ans, dont le dévouement a été récompensé après de longs mois passés à perfectionner le programme d'intelligence artificielle lors du défi "Vesuvius". Les efforts de Luke ont abouti à une découverte marquante, lorsqu'il a déchiffré la signification du mot grec "porphyras" (violet).

L'histoire de cette percée technologique est aussi insolite que fascinante. Lors d'une soirée entre amis, Luke Farritor a reçu un message de ses collègues du défi Vesuvius annonçant la réception d'un nouveau papyrus, présentant des motifs en lien avec leurs recherches. Intrigué, Luke a sollicité l'algorithme pour analyser ce document et est passé à autre chose en éteignant son téléphone. Ce n'est que tard dans la nuit, vers 1 heure du matin, qu'il a rallumé son téléphone pour découvrir à l'écran des caractères grecs, bien que partiellement lisibles. Cette avancée majeure a valu à l'étudiant une récompense de 40 000 dollars dans le cadre du programme Vesuvius, tout en permettant une percée significative dans la quête de compréhension de ces anciens textes.

Le professeur Brent Seales s'est ému de cette avancée en soulignant l'importance de la découverte. "C'est une émotion indescriptible", a-t-il partagé dans une vidéo. "L'un des plus éminents papyrologues du monde va désormais pouvoir lire ce document que l'on pensait autrefois impossible à déchiffrer en raison de sa complexité. Aujourd'hui, ce texte revient en lumière, porteur d'histoires oubliées depuis des siècles."

Image : Capture d'écran de la chaine YouTube de l'université du Kentucky, College of Engineering. (University of Kentucky Pigman College of Engineering)