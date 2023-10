La vallée Étroite : un peu de l’Italie en France, et vice-versa

Naguère, aux confins du Briançonnais (Hautes-Alpes), seul un chemin forestier reliait, via le col de l’Échelle, la modeste et très méconnue vallée Étroite à sa superbe voisine, la vallée de la Clarée. Durant des années, les variantes de cet itinéraire ont servi de point de passage aux immigrés clandestins italiens d’après-guerre (longtemps avant que des Afghans, des Syriens ou des Africains ne prennent le relais). Une évidence pour les migrants venus du Piémont : la vallée Étroite, c’était déjà la France, mais c’était encore l’Italie. Benvenuto nella Valle Stretta pour quelques explications...

La vallée Etroite (photo Miss Aventure)

L’histoire commence le 29 mai 1343 lorsqu’Humbert II cède le Dauphiné à la France en échange, entre autres dispositions, d’un statut particulier pour les populations des cinq escartons (regroupements de communautés) qui composent le Briançonnais de l’époque. Deux de ces escartons font actuellement partie du territoire national français (Briançon et le Queyras) et trois du territoire national italien (Oulx, Pragela devenue Pragelato, et Châteaudauphin devenu Casteldelfino). Cet ensemble, abusivement connu depuis 1856 sous le nom de République des Escartons, est en réalité une zone de franchise dont les habitants bénéficient d’un certain nombre d’avantages, notamment fiscaux, qui font d’eux ce que l’on appelle alors des francs-bourgeois.

Cette unité territoriale est, durant le règne de Louis XIV, brisée par la fin de la Guerre de succession d’Espagne. Conformément aux engagements pris le 11 avril 1713 lors de la signature du Traité d’Utrecht, le royaume de France cède au royaume de Piémont-Sardaigne les trois escartons d’Oulx, de Pragela et de Châteaudauphin. Pour la vallée Étroite, tout cela n’a guère d’importance : dauphinoise ou piémontaise, pastorale elle était, pastorale elle demeure, bien loin de l’agitation politique. Les privilèges des habitants du Briançonnais n’en sont pas moins maintenus : ils seront définitivement abolis dans la nuit du 4 août 1789 par l’Assemblée nationale constituante.

L’histoire rebondit le 10 février 1947 avec la signature du Traité de Paris par les Alliés et les forces de l’Axe. D’une part, ce traité garantit la dénazification et la répression des crimes de guerre. De l’autre, il acte un certain nombre de rectifications de frontières dans différents pays d’Europe. Parmi elles, la cession par l’Italie à la France des communes de Tende et de La Brigue (Alpes Maritimes), bien connues des randonneurs du Mercantour. La plupart des Français intéressés par l’histoire contemporaine savent cela. Ce que beaucoup ignorent en revanche, c’est qu’à l’annexion de ces deux communes est venue s’ajouter celle de la partie supérieure d’une petite vallée alpine accessible uniquement depuis la ville italienne de Bardonecchia : la vallée Étroite.

Physiquement, la modeste vallée Étroite est parallèle à celle de la Clarée. Elle est séparée de sa grande et magnifique sœur par un éperon montagneux couvert de mélèzes dont l’extrémité nord, austère et dépouillée, vient buter sur les contreforts du majestueux Mont Thabor (3178 m). Un Thabor (rien à voir avec son célèbre homonyme de Galilée) dont l’ascension, que ce soit au départ de la vallée Étroite ou du versant Maurienne depuis les stations de Valmeinier ou Valfréjus, constitue l’un des grands classiques de la randonnée alpine.

Rattachée à la commune de Névache

Dès 1947, la partie supérieure de la Vallée Étroite est donc un territoire français qui ne comprend qu’un seul hameau à vocation agricole, Les Granges. Mais un territoire accessible, depuis la Clarée et la commune de Névache à laquelle il été rattaché par le Traité de Paris, uniquement à pied ou à skis, via le col de l’Échelle (1762 m) ou, plus difficilement, le col des Thures (2194 m) ! La situation ne pouvait évidemment pas s’éterniser ainsi. Il faudra pourtant attendre le 15 août 1968 – plus de vingt ans après ! – pour que soit enfin inaugurée une route reliant Névache à la vallée Étroite via le col de l’Échelle donnant accès, en contrebas du col, à l’ancienne et chaotique route Bardonecchia-Les Granges. Il faudra même une quinzaine d’années supplémentaires pour que cette route soit (enfin) entièrement goudronnée !

Depuis, rien n’a réellement changé dans la vallée Étroite : devenue française sur le plan administratif, elle est restée italienne pour ce qui est de la propriété des terres privées exploitées, mais aussi de la forêt qui appartient de facto à la commune de Bardonecchia. À cet égard, les deux refuges de la vallée symbolisent parfaitement cette situation originale, que ce soit le rifugio Terzo Alpini, dénommé ainsi en hommage au 3e Régiment Alpin italien, ou le rifugio I Re Magi dont le nom – les rois mages – fait référence aux pointes Baldassare, Melchiorre et Gaspar qui dominent la rive orientale de la vallée. Et que dire du téléphone ? Italien lui aussi : il vous faudra passer par le préfixe 039 si vous appelez l’un des rares numéros de la vallée !

Par exemple celui du rifugio Terzo Alpini (également appelé Tre Alpini), tenu par des Italiens. Nantis du statut de résidents français, ils accueillent les randonneurs et les skieurs dans la bonne humeur et la convivialité. Il y a bien longtemps – le refuge était alors géré par le Club alpin italien avant d’être privatisé –, j’y ai déjeuné avec ma femme et mon fils au cours d’une randonnée. Ce jour-là, nous étions les seuls Français dans la salle. Nous avions pris une polenta salsiccia arrosée d’un pichet de vin. Le café bu, nous avions demandé l’addition à la serveuse. « Il conto dei francesi ! » avait-t-elle crié à la gérante pour couvrir le brouhaha des conversations animées. Par chance, ces braves femmes acceptaient les francs !

Si vous allez un jour en vacances du côté de Briançon ou de Montgenèvre – et pourquoi pas en ce moment, alors que les mélèzes prennent leurs couleurs flamboyantes d’automne ? –, n’hésitez pas à visiter la vallée Étroite. Ne serait-ce que pour admirer l’extraordinaire limpidité des eaux turquoise de son Lac vert, pardon : Lago verde ! Ou parcourir le superbe sentier qui s’élève dans les alpages et les mélèzes, puis les pelouses alpines et la rocaille en direction du Mont Thabor* au-delà des vieilles granges dont la plupart ont, comme dans la Clarée voisine, été reconverties en résidences secondaires. Une occasion de découvrir une flore très riche et une faune sauvage préservée, constituée notamment de marmottes, de chamois et de bouquetins, sous le regard perçant, ici d’un aigle royal, là d’un gypaète.

Le lac Vert en automne (photo Leo Gayola)

Cela dit, n’espérez pas vous rendre dans la vallée Étroite en voiture durant la saison hivernale depuis le village de Névache : la route du col de l’Échelle est en général fermée de la deuxième quinzaine de novembre jusqu’à la mi-mai** : durant six mois, la seule voie d’accès carrossable redevient, lorsque la neige n’a pas pris possession de la chaussée... Bardonecchia, ce qui implique un long détour par Montgenèvre et Oulx ! À défaut, il reste… les raquettes ou le ski de randonnée, mais cela nécessite du bon matériel, une excellente condition physique et une belle motivation ! Arrivederci ed a presto sul AgoraVox !

* À 3171 m d’altitude s’élève une petite chapelle qui sert également de refuge occasionnel. Située à proximité du sommet du Mont Thabor, cette chapelle, dédiée à Notre-Dame des Sept douleurs, est la plus haute de France.

** Durant l’hiver 2022-2023, du 21 novembre au 18 mai.