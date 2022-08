Le « Cyrano » de La Luzège en son Festival 2022

Le Festival de la Luzège est un incontournable des festivités estivales de la Corrèze. Existant depuis de nombreuses années, il se produit dans de nombreux villages de ce verdoyant département.

Le Cyrano de La Luzège © Louise Ajuste

Cette 36ème édition a débuté le 20 juillet 2022 à Ussel - Château de la Diège - et s’est clôturée le 17 Août à Neuvic - Lac de la Triouzoune - en passant le dimanche 14 par le pittoresque Roc du Gour Noir à Saint-Pantaléon-de-Lapleau.

Depuis 2019, un collectif d'acteurs (Clémentine Haro, Fabrice Henry, Romane Ponty-Bésanger et Vincent Pouderoux) en assure la direction artistique.

Aussi, c'est avec grand plaisir qu'on retrouve chaque été cette troupe fidèle de Comédiens particulièrement sympathiques accueillie, une nouvelle fois, ce 10 Août 2022, dans le cadre bucolique de Champagnac-la-Noaille.

Le Cyrano de La Luzège © Louise Ajuste

En cette très chaude soirée, une magnifique pleine lune s'est invitée irradiant le champ adossé à la scène et baignant les spectateurs disposés en « U » sur le terrain adjacent à la Salle des Fêtes, astre magistralement et totalement synchrone avec la poésie qui imprègne Le « Cyrano » d'Edmond Rostand et souvent invoqué par le pittoresque poète.

Car nos amis comédiens auront plongé cette saison dans le mythe de Cyrano et se sont ainsi déployés tout autour des spectateurs immergés au centre d'une ronde effrénée et virevoltante, les acteurs ne cessant de courir et s'agiter jusqu'à l’extrémité du pré intégré dans leurs déplacements.

Cependant, la mise en scène de Romane Ponty-Bésanger est d'une grande sobriété et met particulièrement l'accent sur l'orateur friand de beaux mots, aimant les alexandrins davantage que sur le mousquetaire servant dans une unité de Gascons prêt à ferrailler et à en découdre si tel énergumène se permet d'ironiser sur son son aspect physique.

Le Cyrano de La Luzège © Louise Ajuste

Dans cette perspective, on préfère le bel esprit, le truculent homme de lettres susurrant des mots doux à sa bien-aimée par le truchement d'un bellâtre au duelliste agressif prêt à manier l'épée avec ses acolytes.

Victor Calcine qui, en 2021, avait mis en scène ''Bon appétit, Messieurs'' d'après Victor Hugo, ici affublé d'un faux nez, cet appendice source de tant de douleurs, insuffle beaucoup de douceur à Cyrano de Bergerac s'engageant à prendre Christian de Neuvillette, beau cadet sans esprit ni talent d'expression, amoureux de Roxane, sous sa protection et organise un stratagème :

il écrit pour Christian (Maxime Bonnand) des lettres ardentes au langage ciselé et lui souffle des déclarations d'amour qui enflamment la jeune demoiselle jouée par une Coralie Leblan pleine d'ardeur et bouillonnante de passion.

Le Cyrano de La Luzège © Louise Ajuste

On se souvient que celle-ci avait empoigné avec beaucoup d'énergie le rôle de la petite fille audacieuse dans '' la Traversée d'Alice '' (mise en scène de Clémentine Haro), deux ans plus tôt dans ce même lieu.

Cyrano, lui se présente en amoureux transi qui cache secrètement ses sentiments et qui n'explose que lorsqu'on ose se moquer de sa disgrâce.

Le vicomte de Valvert, son rival, l'attaque maladroitement sur son organe nasal disproportionné et ce dernier, piqué au vif, réplique. Nous assistons alors à la célèbre « tirade du nez », réponse pleine de brio à un Valvert joué par Ashille Constantin très espiègle ; on sent chez ce comédien originaire de Sainte-Lucie (Caraïbes) le plaisir ludique d'amuser le public.

Le Cyrano de La Luzège © Theothea.com

Un autre ennemi de Cyrano, le comte de Guiche, gentilhomme épris de Roxane mais marié est interprété par Emmanuel Demonsant.

Fabrice Henry qui a mis en scène '' la Tempête '' de Shakespeare en 2020 est Lignière, figure d'ivrogne distingué ; Vincent Pouderoux qui, en 2019, a mis en scène Platonov d'après Anton Tchekhov est Ragueneau, le savoureux pâtissier des comédiens et des poètes.

Les acteurs de la troupe de La Luzège au jeu corporel dynamique inventent leur partition physique en investissant les lieux autour de la scène centrale et communiquent avec un évident enthousiasme la verve comique, le savoir-faire et l'impétuosité nécessaires pour revisiter une oeuvre de cette qualité.

Le Cyrano de La Luzège © Theothea.com

Romane Ponty-Besanger propose une adaptation légère et respectueuse dans un univers poétique, s'éloignant de l'image attendue du mousquetaire. Pas d'épée, de fleuret ou de glaive, pas de bottes, de capes ou de chapeaux au panache blanc, les altercations se font sans porter d'estocades, seulement en utilisant le langage fleuri d'Edmond Rostand.

Pas de décors, de temps à autre Vincent Pouderoux manipule des poutrelles de bois en poussant la chansonnette pour simuler la boutique de Ragueneau ou pour dresser le fameux balcon sous lequel Cyrano, dissimulé, souffle les paroles enflammées que Christian aurait dû prononcer pour séduire Roxane qui, finalement, sera nettement plus sensible à l'éloge d'un discours spirituel qu'à une simple beauté externe.

Le Cyrano de La Luzège © Theothea.com

Pour le plaisir des mots, des rimes et des structures en vers, Cyrano truque le réel afin de le rendre plus aimable, plus drôle, plus poétique. Héros blessé, il est l'artiste romantique qui ira jusqu'au bout de son histoire.

Bravo à cette merveilleuse troupe qui garde l'esprit de noblesse tant recherché par Cyrano !



photos 1 à 4 © Louise Ajuste

photos 5 à 8 © Theothea.com





LE CYRANO DE LA LUZEGE - ***. Cat’S / Theothea.com - Texte d' Edmond Rostand - mise en scène Romane Ponty-Bésanger - avec Maxime Bonnand, Vicor Calcine, Ashille Constantin, Emmanuel Demonsant, Clémentine Haro, Fabrice Henry, Coralie Leblan et Vincent Pouderoux - En tournée à Champagnac-la-Noaille le 10/08/22