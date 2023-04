« Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants. (Mais peu d'entre elles s'en souviennent.) » (Saint-Exupéry, 1943).

Oui, "Le Petit Prince" a 80 ans. En effet, le livre exceptionnel de Saint-Exupéry (mort pour la France en avion le 31 juillet 1944 à 44 ans) est paru pour la première fois dans ses deux versions, française et anglaise, le 6 avril 1943 à New York, aux éditions Reynal & Hitchcook, la seule édition du vivant de l'auteur. Saint-Exupéry s'était exilé aux États-Unis entre 1941 et 1943 et n'avait pas réussi à maintenir des relations avec son éditeur Gallimard. Ce n'est que le 30 novembre 1945 qu'est parue à Paris la première édition en France, mais c'est seulement en novembre 2018 que Gallimard a publié la version originale de 1943, avec des dessins non modifiés (car l'édition de 1945 contenait des dessins modifiés par l'éditeur pour des raisons de mise en page).



Si on prend les statistiques (c'est vrai, les chiffres, comme disait le Petit Prince, c'est typique des grandes personnes : « Moi je suis sérieux, moi ! Je n'ai pas le temps de rêvasser ! (…) Je les gère. Je les compte et je les recompte, dit le businessman. C'est difficile. Mais je suis un homme sérieux ! »), si on prend les statistiques, on peut avoir le vertige : ce petit livre d'à peine une centaine de pages a déjà été vendu à 150 millions d'exemplaires dans le monde (12 millions en France), traduit en 535 langues et dialectes ! C'est le livre le plus diffusé et le plus traduit après la Bible !



Et l'auteur, qui est mort trop tôt, n'a pas vu l'ampleur du phénomène qui est international autant que national. À l'exception de la France et des États-Unis, "Le Petit Prince" est tombé dans le domaine public dans les autres pays le 1er janvier 2015 (soixante-dix ans après la mort de l'auteur). Mais en France, le délai des droits a été rallongé jusqu'au 1er janvier 2032 en raison du temps de guerre et de la caractérisation pour l'auteur d'une mort pour la France (comme pour Guillaume Apollinaire).







Mais laissons-là les précisions comptables, laissons-les au businessman de la quatrième planète ! C'est clairement dit : « Bien sûr, nous qui comprenons la vie, nous nous moquons bien des numéros ! J'aurais aimé commencé cette histoire à la façon des contes de fées. ».



La comparaison avec la Bible n'est vraiment pas anodine. Car c'est une véritable bible. Il est dit dans la vraie bible que le Royaume de Dieu n'est pas de ce monde (la différence entre le temporel et le spirituel). Saint-Exupéry, lui, fait dire : « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. ». C'est une phase quasi-biblique.



Ce qui est extraordinaire avec ce livre, c'est qu'il est accessible à tous, même aux enfants, qu'il ne fait pas la leçon, n'est pas arrogant, mais suggère, propose, initie. Avec plusieurs niveaux de lecture. Et parle de tout, de l'essentiel, de la mort, de la vie, de l'amitié, de l'amour, de la solitude, de l'exil, de la nostalgie. C'est un livre très émouvant et chaque fois que je le relis, j'y trouve une réflexion renouvelée, je m'y ressource régulièrement. Avec beaucoup d'émotion.



Dans sa dédicace à Léon Werth (un écrivain qui fut gaulliste pendant la guerre), Saint-Exupéry rappelait que toutes les grandes personnes ont été des enfants. C'était exactement ce que je m'étais dit quand j'étais enfant : « Sylvain, adulte, il faudra que tu te rappelles que tu as été enfant ! ». J'avoue que cette pensée s'est rapidement évaporée avec le temps qui passe si vite et les choses si futilement urgentes à faire. Alors, cet éclair de conscience revient de temps en temps, en particulier à la relecture du Petit Prince. Des leçons de chose selon la méthode socratique.



Prendre soin des autres, le mot "apprivoiser" est très fort pour parler de l'amitié. C'est une sorte d'adoption, comme on le fait avec les animaux de compagnie : « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. ». Et : « Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. ». Bien sûr, ceux qui ont des chats ou des chiens comprennent cela car l'animal est totalement sous la dépendance de son "maître" (ou "esclave" pour le chat), mais c'est valable aussi dans les relations humaines, la personne aimée, par amitié ou par amour, est furieusement dépendante de l'autre. Qu'elle le dise ou pas. Qu'elle en ait conscience ou pas.



Et parfois, la personne aimée n'a pas su le dire : « Mais oui, je t'aime, lui dit la fleur. Tu n'en as rien su, par ma faute. Cela n'a aucune importance. Mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux... ».



En contre-partie de cette responsabilité, il y a ce bonheur infini de la relation : « Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit : "Ma fleur est là quelque part..." ». C'est typiquement l'amour. Typiquement être amoureux. Chaque être est unique mais se voit partout.



Et la séparation, séparation d'un ami mais aussi du monde, le grand départ, pour lequel le Petit Prince dit, très laconiquement, très intensément : « C'est bien plus difficile... » (que réparer un avion et rentrer chez soi) et « J'aurai bien plus peur ce soir... » ? Comment ne pas associer cette peur à celle de Jésus-Christ qui commence à douter avant sa Passion (la nuit du Jeudi au Vendredi Saint, justement ce jour anniversaire) ? « Et il commença à ressentir tristesse et angoisse. ».







Le narrateur (l'auteur) parle comme un parent apprenti, qui doit affronter le chagrin d'un enfant, qui doit le consoler : « Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais pas comment l'atteindre, où le rejoindre... C'est tellement mystérieux, le pays des larmes ! ». Cette dernière phrase est sublime !



Mais dans ce récit, il y a comme une inversion entre l'adulte et l'enfant. C'est l'enfant qui guide, c'est l'enfant qui montre le chemin : « Il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. ».



À un vaniteux qui lui demande de l'admirer comme l'homme le plus intelligent de la planète, le plus beau de la planète, le Petit Prince répond, étonné : « Mais tu es seul sur ta planète ! ». C'est peut-être le cas de tous les êtres, ils sont seuls sur leur planète. En tout cas, c'est le cas pour les vaniteux : « Le vaniteux ne l'entendit pas. Les vaniteux n'entendent jamais que les louanges. ».



Chaque phrase de ce livre est d'une richesse infinie ! Au détour d'un paragraphe, je note même que Saint-Exupéry ne semblait pas un grand partisan de la laïcité, il discréditait même Mustapha Kemal Atatürk : « Un dictateur turc imposa à son peuple, sous peine de mort, de s'habiller à l'européenne. ». Le pays a bien changé en quatre-vingts ans...



Je termine par cette profondeur de pensée : « Tu te jugeras donc toi-même (…). C'est le plus difficile. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. ». "Le Petit Prince" est un véritable manuel de philosophie portative à usage des enfants et des grandes personnes.





Sylvain Rakotoarison (02 avril 2023)

http://www.rakotoarison.eu





