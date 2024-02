« Le Prix de l’Ascension » Vertige sociétal à La Comédie de Paris

C’est au prix fort que Brice & Laurent vont briguer simultanément les suffrages des électeurs pour la conquête du Pouvoir suprême alors qu’au début de leurs rencontres ces jeunes étudiants ont fortuitement lié amitié pendant leurs études à l’ENA, prémices elles-mêmes à leurs parcours initiatiques sur vingt années d’apprentissage au service de l’Etat.

Cela aura évidemment commencé par l’obtention d'un rang de sortie de cette grande Ecole en vertu duquel ils auront eu la faculté d’un choix plus ou moins restreint concernant les stages de validation de formation, l’un en tant que postulant originaire des villes & l’autre des champs.

En effet Brice, issu d’une famille de la grande bourgeoisie ayant fait traditionnellement carrière dans la haute administration aborde son avenir professionnel avec la confiance innée de ceux à qui tout est dû, à la différence de Laurent fruit de la méritocratie républicaine pour qui l’ascenseur social n’est pas qu’une idéologie valorisante mais bel et bien une ambition qu’il souhaite accomplir en œuvrant en retour pour le bien commun.

Ce cadre éminemment pédagogique et vertueux étant d’emblée campé clairement, les auteurs-comédiens vont, par la force des choses, en sortir au fur et à mesure, happés par un processus endogène dont nous serons avec eux aux premières loges, dans une observation analytique d’egos et d’intérêts non négociables avec d’éventuels délits d’initiés acquérant, bien entendu, une expérience ambivalente du « métier ».

Alors si après la charge consulaire en Afrique de l’un et le poste préfectoral dans La Creuse de l’autre précédant une nomination à la Cour des comptes ainsi que symétriquement une élection à la députation, tous deux pourront apprécier la distance parcourue dans leurs fonctions politico-administratives respectives laissant momentanément leur ancienne amitié intacte au profit d’une solidarité d’anciens élèves qu’ils s’étaient promis tacitement mutuelle.

Cependant, de discours de campagnes virulents en manipulations intrigantes, ces deux-là vont finir par se retrouver en face-à-face ultime pour l’élection présidentielle nationale avec, à la clef, tout l’arsenal des dispositifs nécessaires à disqualifier le concurrent ainsi qu’à rendre toxique leur relation personnelle et, peut-être, même intime.

D’ailleurs si, entre-temps, ils auront eu, par exemple, l’opportunité, dans le cadre de la mise en place des structures institutionnelles du « Grand Paris », de savoir se positionner habilement dans l’organisation voire l’organigramme des Jeux Olympiques 2024, cette « ascension au sommet » pourrait s’assimiler, à s’y méprendre, à toute dynamique visant à conquérir quelque place convoitée dans l’organisation humaine avec son cortège de compromissions et de coups fourrés permettant d’accéder au mieux à l’objectif ciblé… mais cependant à quel prix et pour quel bilan ?

Ainsi finissant par prendre un tour dramatique, la pièce pleinement réaliste mais souvent stigmatisante en arrière-plan et donc de facto fort drôle par contraste, pourrait aisément s’apparenter à un conte moral concernant nos sociétés démocratiques modernes dont le devenir ne serait pas forcément à la hauteur, c’est un euphémisme, des espoirs souvent candides nourris par sa jeunesse emplie de motivations quelque peu contradictoires…

Grâce à leur travail d’écriture fort documenté à l’instar d’une recherche approfondie auprès d’experts, conseillers et hauts fonctionnaires en place, la détermination d’Antoine Demor et Victor Rossi visant à nourrir le jeu de rôles intense imaginé pour jouer cette tragi-comédie menée à la vitesse de la lumière selon une perception cinématographique induite par la mise en scène de Julien Poncet, force nécessairement à l’admiration et projette sur leurs talents une perspective de reconnaissance à la fois pléthorique & prometteuse.



