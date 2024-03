Roman de Dennis LEHANE

444 pages

éditions Gallmester

avril 2023

LE SILENCE

Il y a 50 ans à Boston aux Etats Unis, alors que le racisme perdurait et même se développait, la désagrégation, le « busing » décidé, rend fou de rage une partie de la population blanche de la ville.

Cette population pauvre pour la plupart refusait la décision prise de mixer les écoles et « d'exporter » des enfants noirs vers les quartiers blancs et de faire la même chose dans l'autre sens.

La révolte gronde et de grandes manifestations ont lieu.

C'est la toile de fond très présente dans ce roman réaliste et poignant où l'on voit une aide soignante Mary Pat, engagée elle-aussi, se mobiliser violemment.

Sa fille de 17 ans a disparu dans des circonstances louches et tragiques dans le cadre du meurtre d'un jeune noir perpétré par quatre jeunes blancs.

Qu'est-elle devenue ?

Pourquoi a-t-elle disparu ?

La vie est difficile pour Mary et les siens, son fils est mort, victime d'une overdose et elle sent que la pègre locale, très présente et disposant de liens avec une certaine police n'est pas innocente et bien au contraire.

Mary Pat n'a rien à perdre, elle décide de mener sa propre enquête et de faire exploser le mur du silence.

Que risque-t-elle ? Tout et le pire mais qu'importe !

Elle s'interroge sur les raisons de l'embrasement du quartier contre le busing et établit les liens qui existent entre le drame qu'elle vit et cette haine raciale provoquée.

Bobby qui est un policier intègre comprend la colère de cette mère et essaye de l'empêcher de faire l'irréparable tout en sachant que de toutes façons les assassins de ce jeune noir et ceux qui se sont chargés de faire disparaître la fille de Mary Pat ont de puissants soutiens !

Il a la vue claire :

« On peut dire ce qu'on veut en public, mais en privé nous savons tous que la seule loi et le seul dieu c'est l'argent. Si on a suffisamment, on n'a pas à souffrir des conséquences de ses choix et on n'a pas à souffrir pour les idéaux que l'on défend, on les impose simplement aux autres et on se félicite de la noblesse de nos intentions. »

Les pauvres sont montés les uns contre les autres, pendant que les riches se préservent et que la pègre établit et impose sa loi.

Cette femme désespérée va-t-elle réussir à faire éclater la vérité ?

Ce grand roman d'aventure réaliste nous divertit tout en faisant grandir notre réflexion et nous appelle à combattre tous les racismes !

Jean-François Chalot