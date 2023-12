« Les Folies Gruss » Jubilé d’Or du Cirque équestre sous son chapiteau patrimonial

Depuis le 21 octobre 2023, la galaxie Gruss étincelle de tous ses feux équestres pour fêter son jubilé en or : 50 ans à Paris, 50 ans de prouesses acrobatiques, et elle éblouira les spectateurs jusqu'en mars 2024.

Les Folies Gruss © OLIVIER BRAJON

Sous un chapiteau à l'ancienne situé au Bois de Boulogne, dans un cadre naturel aux allures de guinguettes champêtres, la grande famille de saltimbanques nous accueille par une ambiance des plus chaleureuses et nous convie en pré-show à quelque dégustation ou légère restauration accompagnée de mini démonstrations de voltige en fanfare sous la férule de Stephan Gruss, le metteur en scène du spectacle.

En effet, depuis quelques années, Alexis Gruss, 80 ans, a légué la direction de la compagnie Gruss à son fils Firmin et passé le flambeau de la direction artistique à Stephan son frère aîné, qui défend le même savoir-faire traditionnel, signature de la dynastie, et met en exergue la place essentielle du cheval dans l’art du cirque.

Les Folies Gruss © OLIVIER BRAJON

Pour célébrer cet anniversaire, ce dernier est fier de présenter un spectacle écrit à quatre mains avec l’auteur et compositeur Grégory Garell, dans un décor original de Grégory Antoine. Ensemble, ils subliment une lignée circassienne à la tête d'une cinquantaine de chevaux de la cavalerie et l’Orchestre des Folies Gruss, un challenge unique où s’équilibrent la dramaturgie, l’innovation, les défis de progrès technique et artistique.

La compagnie Gruss dévoile une chorégraphie millimétrée de très haute voltige menée tambour battant par la pétillante Candice Parise, ravie d’avoir été “adoptée” par les Gruss. Après Roméo et Juliette, Le Magicien d’Oz, Hair, Les Misérables, place à la piste, à la sciure et aux chansons pour accompagner les formidables prestations d’une famille tout autant unie à la ville que sur scène, en bénéficiant tous les soirs d’un orchestre live dirigé par Sylvain Rolland.

Les Folies Gruss © OLIVIER BRAJON

Dans ce manège évoluent pendant près de 2 heures acrobates, danseuses, voltigeurs, dresseurs équins qui déploient dans chacune des scènes une virtuosité artistique fabuleuse, donnant vie à des tableaux magnifiques emprunts cette année d'une belle poésie pleine de mélancolie. On sent que Gypsie et Alexis, les doyens, sont toujours présents mais laissent leurs enfants diriger l’affaire et accordent une totale confiance aux générations futures qui, passant par les très doués jumeaux Alexandre et Charles, s'étalent jusqu'aux arrières petits-enfants, comme Jeanne Gruss qui, à seulement 15 ans, a pour la première fois fait ses débuts en piste en acrobatie à cheval. Cela concède un retentissement nostalgique à la représentation et amplifie la vibrante émotion que l'on ressent.

En exécutant un numéro avec sa fille Maud Florees, Gypsie, figure matriarcale emblématique, s'efface affectueusement et lui laisse prendre le relais avec cette idée de transmission qui procure un pincement au coeur. Cela est très poignant.

Les Folies Gruss © OLIVIER BRAJON

On est subjugués par les figures aériennes, la funambule évoluant sur un fil de fer avec son ombrelle en tissu qui la stabilise, faisant preuve d’une agilité magique ou encore l'époustouflante plongée dans un immense aquarium suspendu de Svetlana Gruss, l'épouse russe de Firmin qui danse dans l'eau révélant l'athlète et championne de natation synchronisée qu'elle a été. La troupe est singulièrement composée de femmes inspirantes et impressionnantes de talent.

Les exhibitions sont dans les airs et surtout sur la piste car les rutilants et somptueux chevaux ont toujours la prime et royale vedette. Il faut voir la cavalcade des équidés tous aussi beaux les uns que les autres - arabe, frison, lusitanien, normand, falabella - où la virtuosité et la précision vont de pair avec la discipline. Au programme : cabrioles, duos de voltigeurs, sauts à plus d'un mètre sur des étalons au galop, cerceaux enflammés, pyramides, magnifique carroussel à 26 chevaux, véritable oeuvre d'art, et en point d’honneur la Grande Poste, inégalée.

Les Folies Gruss © OLIVIER BRAJON

Le cirque Gruss affirme la beauté des costumes et la pureté du geste comme une manifestation évidente de l’élégance et de la fougue gracieuse des montures chevauchées.

Spectacle fusionnel entre l'homme et l'animal, tout en délicatesse, mêlant passion et complicité incroyables, nous mettant des étoiles plein les yeux, il est un véritable cadeau de fêtes. De plus, dans cet endroit tellement insolite, le cirque Gruss célébre traditionnellement la messe de minuit après une veillée de Noël prolongeant la représentation du soir.



photos 1 à 5 © OLIVIER BRAJON

photos 6 & 7 © Theothea.com

LES FOLIES GRUSS - **** Theothea.com - direction Stephan Gruss - mise en scène Stephan Gruss - avec Alexis Gruss, Gipsy Gruss, Stephan Gruss, Firmin Gruss, Maud Florees Gruss, Svetlana Gruss, Charles Gruss, Alexandre Gruss, Olivia Gruss, Kaylie Griffiths, Jeanne Gruss, Gloria Florees, Celestine Gruss, Venecla Florees, Xavier Ducrocq & Candice Parise - Chapiteau Bois de Boulogne



Les Folies Gruss © OLIVIER BRAJON