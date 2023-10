Les lauréats du Prix Joséphine des Artistes 2023

Le Prix Joséphine est un prix musical dont le but est de faire découvrir les œuvres remarquables de l’année et d’en accompagner le succès. Le seul critère appliqué est celui de la qualité artistique, quelque soit le genre musical et la notoriété de l’interprète.

Décerné par des artistes, le Prix a plusieurs objectifs : faire émerger les nouveaux talents, célébrer les artistes établis, rapprocher le public et les artistes, décloisonner les genres musicaux et encourager la curiosité. Il récompense la qualité et l’audace de la production musicale à un moment ou la scène française connaît une dynamique tous azumuts. Les dix albums du palmarès sont un reflet de la diversité musicale et de la représentativité d’artistes de tous horizons. Face au foisonnement des sorties d’albums, le Prix Joséphine apporte au public l’éclairage et le point de vue des artistes. Deux prix sont décernés : le premier par des artistes et l’autre par des jeunes âgés de 18 à 20 ans.

Papillon Monarque de Tuerie Lauréat 2023 du Prix Joséphine des artistes

Orfèvre de textes tour à tour crus et méditatifs, Tuerie partage ses blessures personnelles dans un chant teinté de feeling soul et gospel, tandis que son identité de rappeur resurgit le long de morceaux de bravoure chantés avec style et aplomb. Originaire de Boulogne-Billancourt, l’artiste n’a aucune limite ni frontière artistique et brasse les sonorités du jazz et de la folk avec les cadences du hip hop.

« Je me suis senti toujours à l’aise, annonce l’artiste à la remise de son prix, toujours bien accueilli et j’ai senti qu’on respectait ma musique et je me suis senti aussi valorisé que Zaho, Prince Waly, Benjamin Eeps ... »

Moussa de Prince Waly Lauréat 2023 du Prix Joséphine Jury 18/20ans

Puisque les jeunes sont les plus investis dans la musique, les organisateurs ont créé le Prix Joséphine Jury 18/20ans. Onze jeunes ont pu bénéficier de conseils et d’un accompagnement de la rédaction de Télérama pour les sensibiliser à l’analyse critique d’un album et au métier de journaliste musical.

« Pourquoi l’album Moussa ? explique Sofiane, 19 ans, parce que c’est un projet puissant lyriquement avec des invités parfaitement choisis pour une imagerie cohérente et réfléchie. Moussa jongle à merveille entre charisme et sensibilité, tout en laissant planer un grand message d’espoir. Une belle leçon de vie en 40 minutes, avec pour preuve l’outro Mercy. »

Yasmine, 20 ans, ajoute : « Le premier album de Prince Waly, Moussa, met en lumière le témoignage de la renaissance de l’artiste. Je trouve que c’est un projet cohérent, réfélchi, personnel et authentique. Prince Waly y parle de son amour du rap, lui rend hommage et se livre sur lui même. A mes yeux et à mes oreilles, l’album Moussa rime donc avec un rap cool, mélodieux et sophistiqué qui marque le retour royal de Prince Waly. »

La cérémonie est en réécoute sur le site de FIP

Une vidéo d’un titre de l’album des dix artistes du palmarès 2023 est disponible en suivant les liens ci dessous :

Acid Arab, ٣ -Trois

Benjamin Epps, La grande désillusion

Blaubird, Le ciel est partout

Blick Bassy, Mádibá

Eesah Yasuke, Prophétie

Flavien Berger, Dans cent ans

Prince Waly, Moussa

Tuerie, Papillon monarque

Voyou, Les royaumes minuscules

Zaho de Sagazan, La symphonie des éclairs

Photo des artistes sur scène : Louis Comar