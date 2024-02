Les mangeurs de nuit

De l'aventure, de la poésie et une leçon d'humanité

L'histoire racontée se situe des années 1920 à la fin de la deuxième guerre, en « Colombie britannique »donc au Canada.

Qui connaît le contexte ?

Une minorité japonaise s'est installée, là dans ce pays, cherchant à s'intégrer.

C'est une mission impossible dans ce pays où la xénophobie anti japonaise est forte.... Le rejet de cette « communauté » se transforme en haine au moment de l'entrée en guerre du Japon contre les USA.

Les japonais sont parqués en zones de concentration, privés de tout droit.

L'ironie de l'histoire c'est que ces nations vont entrer en guerre contre la barbarie nazie tout en se conduisant, à une échelle moindre à une même sauvagerie contre cette minorité asiatique.

Hannach est une fille d'immigrés japonais, née de l'union d'une jeune femme avec un homme plus âgé, le tout arrangé et organisé par correspondance !

Ce pays est magnifique avec cette nature si variée et si riche et une population diverse avec ces amérindiens et ces japonais pourtant rejetés qui bercent leurs enfants de mythes anciens dans le respect de la nature.

Hannah qui perd son père puis son petit frère et sa mère, n'accepte pas d'être contrainte au travail forcé et au confinement.

Elle s'enfuit avec d'autres et cherche à survive.

Sa peine est immense.

Elle n'a plus d'espoir.

Des rencontres dramatiques et une autre magique, celle improbable avec un « ermite » protecteur des animaux et des forêts, payé par le gouvernement pour ampêcher que la soif d'argent conduise des hommes à détruire la flore et la faune.

Ces deux là sont marqués par la vie.

Hannah rencontre fortuitement la mère de Jack - l'ermite - qui, tout en souffrant de la perte d'un fils et d'un mari donne cette leçon inoubliable à la jeune japonaise poursuivie comme d'autres par la haine des racistes et la mort de ses proches :

« Regarde les oiseaux, les arbres, les insectes, la pluie, la beauté de chaque chose. La lune se couchant sur l'océan. Ecoute le chant de la cascade offrant sa fraîcheur à la nuit..... »

C'est beau, c'est dramatique, passionnant et tellement bien écrit !

Jean-François Chalot