Marcel Scipion (1922-2013) / 1. Abeilles et Abeille sauvage

Un paysage sans légende reste presque muet. Une des combines pour le faire parler, chanter jusqu'à prendre vie, est d’en laisser le soin aux peintres, aux musiciens, aux artistes et plus spécialement, parce qu’ils sont plus abordables, aux écrivains du cru. Avec Daudet, Mistral, Artaud, d’Arbaud, Bosco, Giono, Char, Pagnol, Arène... pardon de ne pouvoir aller plus loin, Scipion a pris sa part en faveur de sa Haute-Provence, à cheval entre les climats méditerranéens et alpins.

À parler de Marcel Scipion, ici, une interprétation prenant quelques libertés avec Radioscopie de Jacques Chancel (1928-2014), émission du 2 février 1978. Et si, par hasard, nous fredonnions, il y a peu « Il est né parmi les abeilles, un bel enfant de miel et d'orgeat... », ce même hasard vient nous rappeler la montagne en deuil avec les os retrouvés de ce pauvre pitchoun de deux ans ½... au pays de l'avion sacrifié par un copilote suicidaire...

Lavandula_fields the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International Author Neptuul

En hiver, Marcel Scipion et son troupeau sont au bord de la mer (il va vers Fréjus), puis dans le printemps de Provence ; dans les lavandes avant l’invasion des touristes (pas encore chinois ou japonais, venus de si loin...), puis la Haute-Provence, la montagne, les près des Pré et Alpes tout court, en transhumance avant le 14 juillet justement, avant le grand tralala des vacanciers : il était berger de moutons, il est (présent de narration) berger d’abeilles pour une apiculture pastorale jusqu'à Gap, Briançon.

ABEILLES et ABEILLE SAUVAGE..

Il dit « l’abeille a deux bouts dont un pique », il suffit de la prendre par le bon bout. Lui, ses semblables, il les prend par le bon bout, celui qui ne pique pas. D’ailleurs, lui ne pique par aucun des deux bouts, tel l’abeille sauvage ; comme elle, il résiste seul, ce fut le cas pour son année de soins, en 1975, suite à un accident avec le camion rempli de ruches, là encore il ne lui est pas venue l’idée de piquer, pas même le destin ; au contraire, il loue les rencontres qui le tirent de l’isolement, de l’épreuve à assumer seul ; il est apprécié, on ne va pas le laisser tomber, on va l'aider à résister ; une amie auteure l’incite alors à écrire tout ce qu’il aime raconter, une seconde professeure de français aussi, contribue à faire éclore un livre de vie et de bonheur « Le Clos du Roi ».

Bombus_terrestris_queen_-_Tilia_cordata_-_Keila Estonia 2016 Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International Author Ivar Leidus

Comme l’abeille sauvage qui visite tant de fleurs, mais contrairement à elle qui ne fait pas de miel, Marcel pollinise en chacun de nous, l’envie d’une vie simple, propre, libre. Les moutons aussi, il a gardé, avec sa chienne Finette et deux musettes dont celle pour les livres... oh ! prêtés du presbytère sinon loués, parce qu’achetés, c’était cher. Il n'empêche, Chancel relève que le Certificat d'Études mène à la littérature...

À travers les croyances, le radiesthésiste qui lui retrouve le troupeau, le sourcier qui trouve l’eau, les remèdes de grand-mère, le docteur qu’il fallait quérir à pied (il venait à cheval mais descendait au-dessus du précipice et ne passait qu’en s’accrochant à la queue de l’animal que les autres tiraient) avec les histoires de bergers, la vie en 35-36, les efforts à fournir, si positifs tant que la santé y est, le plaisir du pain cuit au four, du sucre dans le café, du chocolat pas souvent, d'un bout de viande au gril, moins souvent encore, plutôt réservée aux malades), c’est toute une vie pastorale, champêtre, libre avant toute chose. Une liberté pouvant s'évaluer : « J'ai vu l'Afrique, la liberté je la trouve avec mes abeilles dans les contrées où je mène mes abeilles, dans le calme de la Haute-Provence ».

À suivre l’entretien (radioscopie du 2 février 1978) avec Jacques Chancel, Scipion relève déjà les penchants négatifs de notre espèce : l’Homme (1) jamais content, les routes toujours plus couvrantes pour les touristes, alors qu'elles devraient l'être avant tout pour le sel des moutons, le ravitaillement des bergers... Il dit que les gens qui descendent dans les villes pour gagner, perdent plutôt bien des valeurs. Les hameaux déchus de la montagne enrichissent la plaine comme la Durance enrichit la Crau. Les petits-fils auront-ils seulement à cœur de s’intéresser à la vie des leurs, avant ? Les descendants ne reviennent plus. Ce serait difficile de revenir en arrière ; si la ferme a l'électricité, l'eau provient d'une source... il n'y a pas de toilettes, pas de salle de bains.

« Si vous mangez le pain blanc avant le pain noir c'est difficile d'y revenir (2) ».

Son hameau de Vénascle, à 950 mètres d’altitude, a été colonisé par les Belges. Son voisin qui ne vient jamais a acheté 800 hectares... (à suivre)

(1) Avec la majuscule, la Femme se retrouve impliquée... (2) c'est dit en 1978, de nos jours le propos serait pour le moins, plus nuancé.