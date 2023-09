Marcel Zanini et la volonté de « l’autre »

« La vie, pour moi, elle est magnifique !

Faut pas que tu la compliques

Par tes hésitations. »

(Paroles de Pierre Cour, 1969).





Le célèbre chanteur de jazz et clarinettiste Marcel Zanini est né il y a 100 ans, le 7 septembre 1923 et il est mort à Paris au début de cette année, le 18 janvier 2023, pas loin, donc, de son siècle (très âgé, il a continué encore à jouer). Il est le père de "l'écrivain sulfureux" (ou controversé ? je ne sais pas comment le présenter) Marc-Édouard Nabe (né en 1958), pseudonyme de son vrai nom Alain Marc Édouard Zannini (un n a disparu une génération auparavant).



Né Français à Istanbul à l'ambassade de France, baptisé dans une église française, Marcel Zanini a eu une mère grecque et un père français d'origine italienne et sa famille s'est installée à Marseille en 1930. Il a commencé à jouer de la clarinette dans un groupe en 1946 et a fondé son propre groupe de jazz dans les années 1950.



Connu pour sa bonne humeur et son bon humour et reconnaissable par son chapeau, sa moustache et ses (fausses) lunettes rondes, Zanini a enchanté des générations de Français avec ses chansons ...et une particulière. Elles pouvaient sembler simplettes mais elles ont contribué à la chanson française et à cette légèreté des Trente Glorieuses qui nous manque tant aujourd'hui (un rien est maintenant monté en épingle et fait polémique alors que dans ce temps-là, bien lointain, c'était juste un sourire sans conséquences).



L'œuvre la plus connue de Marcel Zanini était unique en son genre, c'était l'interprétation de la chanson "Tu veux ou tu veux pas" (plus exactement "Tu veux, tu veux pas") qu'il a enregistrée en 1969 sur proposition du producteur Eddie Barclay (personne ne voulait la chanter, en particulier Eddy Mitchell). L'enregistrement a duré seulement un quart d'heure et le disque s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires (il faut bien sûr rajouter le temps du service après-vente, les présences dans les émissions de variétés, etc.). Sur la face B : "Ça balance terrible".







Si l'on regarde de près les paroles de cette chanson un peu loufoque (écrites par Pierre Cour, parolier entre autres de France Gall, Marie Laforêt, Enrico Macias, etc.), on pourrait maintenant imaginer des procès médiatiques pour machisme, puisqu'en quelque sorte, la chanson se résume à : "les femmes ne savent jamais ce qu'elles veulent". Et sous-entendu : "mais on les aime comme ça !" (le "on" ici reprenant les hommes dans le sens "man" et pas "human"). Heureusement, la légèreté souriante du chanteur empêche toute mauvaise interprétation et en particulier de machisme ou de misogynie.









Pierre Cour avait adapté avec beaucoup de liberté une chanson brésilienne (écrite en portugais) composée par le musicien Carlos Imperial : "Nem Vem Que nao Tem" que le chanteur Wilson Simonal de Castro a interprétée en 1967.











D'autres artistes français ont interprété cette chanson à succès populaire, et l'interprétation la plus connue (après Zanini) est celle de Brigitte Bardot qui a sorti un disque quelques mois après celui de Marcel Zanini, en 1970, dans une version plus féminine (donc).











L'association de Marcel Zanini avec "Tu veux ou tu veux pas" a perduré au fil des décennies et il ne le regrettait pas ; au contraire, il trouvait que c'était intéressant et cohérent avec le début de sa carrière qui l'avait déjà rendu célèbre. Il l'a d'ailleurs confié en octobre 2005 à l'occasion du festival Nancy Jazz Pulsations.











Et c'est vrai qu'il interprétait d'autres chansons du même style. On peut citer "Ça balance terrible".











"Thérèse"











Ou encore "My baby ne pense qu'à moi".











Et (pour la fin) : "Un Scotch, un Bourbon, une bière".











Aussi sur le blog.



Sylvain Rakotoarison (02 septembre 2023)

http://www.rakotoarison.eu





