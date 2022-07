Margaret Keane au fond des yeux

« Peut-être avez-vous déjà vu un tableau représentant un visage d’enfant aux grands yeux tristes et mélancoliques. Très probablement, c’est un de ceux que j’ai peints. J’étais, hélas, aussi malheureuse que les enfants que je peignais. (…) J’étais une enfant maladive, souvent seule et fort timide. Très tôt, j’ai manifesté des dispositions pour le dessin. Étant donné ma curiosité naturelle, je m’interrogeais sur le but de la vie, me demandant pourquoi nous sommes ici (…). » (Margaret Keane, 1975).