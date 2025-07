Maurice Jarre et sa musique sur le toit du monde

« Éternel nomade, musicien des horizons lointains et des épopées, d’Occident et d’Orient, des fresques du passé et des ailleurs exotiques, et pourtant bien français, jamais en reste pour le musette et les flons-flons, tel était Maurice Jarre. Figure quasi-légendaire de la musique de film, collaborateur de Franju, Huston, Visconti, Schlöndorff, Hitchcock, Lean, sa musique avait la générosité, le souffle naturellement large et puissant des natures hors normes et toujours une présence immédiate et fascinante. On reste admiratif et quelque peu incrédule devant l’ampleur et la diversité de de ses compositions (au moins 250 partitions) comme devant les catalogues de certains compositeurs du XVIIIe. » (Stéphane Abdallah, le 30 septembre 2010 sur Underscores).

Le célèbre musicien Maurice Jarre est né il y a 100 ans, le 13 septembre 1924. Atteint d'un cancer, il est mort à l'âge de 84 ans il y a un peu plus de quinze ans, le 28 mars 2009 à Malibu, aux États-Unis où il habitait depuis 1965 (il est enterré à Los Angeles).



Compositeur de nombreuses musiques de film, il a d'abord débuté au Théâtre national populaire (TNP), recruté par Jean Vilar pour écrire des musiques accompagnant les pièces de théâtre pendant douze ans (entre 1951 et 1963). Il a aussi composé un peu plus tard plusieurs ballets dont "Notre-Dame de Paris" créé le 11 décembre 1965 à l'Opéra de Paris (dans une chorégraphie de Roland Petit, né quelques mois avant Maurice Jarre). Au tout début de sa vie professionnelle, Maurice Jarre avait aussi monté un duo avec un autre futur musicien célèbre, plus tard très écouté par le pouvoir politique, Pierre Boulez.



Marié quatre fois (sa deuxième femme s'est remariée avec Michel Drucker, qui a fêté son 82e anniversaire ce jeudi), Maurice Jarre a notamment un fils qui a aussi sa réputation dans le monde de la musique, mais probablement un autre monde de la musique, celui du synthétiseur, Jean-Michel Jarre (qui vient d'avoir 76 ans il y a quelques semaines), célébré aux Jeux olympiques et paralympiques d'été Paris 2024.



Maurice Jarre a utilisé ses talents pour plusieurs types de destination. Il a commencé dans l'univers du cinéma au milieu des années 1950, au même moment qu'il a composé la signature sonore de la station de radio Europe 1. Il a commencé à composer pour des longs-métrages à partir de 1958 et a acquis une renommée internationale avec le film "Lawrence d'Arabie" de David Lean (sorti le 10 décembre 1962).

















Ce film a valu à Maurice Jarre son premier Oscar de la meilleure musique. En tout, il a été récompensé par trois Oscars de la meilleure musique pour des film de David Lean (et nommé pour six autres Oscars), "Docteur Jivago" (sorti le 22 décembre 1965) et "La Route des Indes" (sorti le 14 décembre 1984) ; un César d'honneur en 1986 ; un Ours d'or d'honneur en 2009 ; quatre Golden Globe de la meilleure musique, pour notamment "Gorilles dans la brume" de Michael Apted (sorti le 7 octobre 1988) et "Les Vendanges de feu" d'Alfonso Arau (sorti le 11 août 1995) ; un Sept d'or en 1985 ; etc.

















Maurice Jarre a accompagné de très nombreux films (internationaux) qui sont devenus "culte" ou, du moins, très connus du grand public, en particulier (hors de ceux déjà cités) : "Le Président" d'Henri Verneuil (sorti le 1er mars 1961), "Thérèse Desqueyroux" de George Franju (sorti le 21 septembre 1962), "Le Jour le plus long" de Ken Annakin, Andrew Marton, Bernhard Wicki, Gerd Oswald et Darryl Zanuck (sorti le 4 octobre 1962), "Les Dimanches de Ville d'Avray" de Serge Bourguignon (sorti le 21 novembre 1962), "Week-end à Zuydcoote" d'Henri Verneuil (sorti le 18 décembre 1964), "Paris brûle-t-il ?" de René Clément (sorti le 26 octobre 1966), "L'Homme de Kiev" de John Frankenheimer (sorti le 8 décembre 1968), "L'Étau" ["Topaz"] d'Alfred Hitchcock (sorti le 19 décembre 1969), "Soleil rouge" de Terence Young (sorti le 15 septembre 1971), "L'Île sur le toit du monde" de Robert Stevenson (sorti le 16 décembre 1974), "Le Tambour" de William Schlöndorff (sorti le 3 mai 1979), "Au nom de tous les miens" de Robert Enrico (sorti le 9 novembre 1983), "Witness" de Peter Weir (sorti le 8 février 1985), "Le Cercle des poètes disparus" de Peter Weir (sorti le 9 juin 1989), "Ghost" de Jerry Zucker (sorti le 13 juillet 1990), et "Le Jour et la nuit" de Bernard-Henri Lévy (sorti le 1997).























On peut aussi citer deux films de John Huston, "Juge et Hors-la-loi" (sorti le 18 décembre 1972), avec l'actrice Jacqueline Bisset qui fête son 80e anniversaire ce 13 septembre 2024, et "L'Homme qui voulut être roi" (sorti le 17 décembre 1975). Maurice Jarre a aussi composé de nombreuses musiques pour la télévision, accompagnant des documentaires (entre autres ceux de Frédéric Rossif et Alain Resnais) et des téléfilms et feuilletons.



L'Institut Lumière, situé à Lyon, la ville natale du compositeur, a célébré ce centenaire au printemps dernier, en proposant une rétrospective de ses principaux films du 1er avril au 2 juin 2024, en particulier sa première bande originale pour le film "Les Yeux sans visage" de George Franju (sorti le 11 mars 1960), diffusé le 25 avril 2024 à l'issue d'une conférence du journaliste cinéphile Stéphane Lerouge sur "Maurice Jarre, l'intime et l'épique".











Une longue bataille juridique s'est terminée cette année avec la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 15 février 2024 qui a confirmé l'arrêt n°1007 du 27 septembre 2017 de la Cour de Cassation rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2016 qui a validé le testament rédigé par Maurice Jarre le 31 juillet 2008. En effet, le musicien a tout légué à sa veuve, sa dernière femme Fui Fong Khong (biens et droits d'auteur), sans rien laisser à ses trois enfants. Ce legs est possible dans le droit californien (au contraire du droit français qui interdit de déshériter totalement ses enfants) et la justice française et européenne l'a confirmé dans la mesure où aucun des enfants ne se retrouve en précarité financière. C'était du reste le même genre de bataille juridique internationale que pour la succession de Johnny Hallyday, lorsqu'un Français habite aux États-Unis, quel droit choisir pour la succession, le droit français ou le droit américain ?



La première chambre civile de la Cour de Cassation a statué notamment le 27 septembre 2017 : « Et attendu qu’après avoir énoncé que la loi applicable à la succession de Maurice X... est celle de l’État de Californie, qui ne connaît pas la réserve, l’arrêt relève, par motifs propres, que le dernier domicile du défunt est situé dans l’État de Californie, que ses unions, à compter de 1965, ont été contractées aux États-Unis, où son installation était ancienne et durable et, par motifs adoptés, que les parties ne soutiennent pas se trouver dans une situation de précarité économique ou de besoin ; que la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu d’écarter la loi californienne au profit de la loi française. ».





