« On est une famille humaine, il faut mettre ça dans la tête des jeunes (…). Nous sommes une famille humaine riche de sa diversité, quelles que soient la couleur de peau, l’origine sociale ou la religion. » (Michel Jonasz, le 21 février 2019 sur Europe 1).

Ce vendredi 21 janvier 2022, le chanteur Michel Jonasz fête son 75e anniversaire (quelques jours avant un collègue). J’adore Michel Jonasz, peut-être par nostalgie, mais il n’y a pas de nostalgie qui tienne avec Michel Jonasz malgré cet âge qui devient canonique, il est toujours en forme, dynamique et son dynamisme est toujours très impressionnant.



Il était encore en concert le 20 novembre 2021 à Marseille, les 4 et 5 décembre 2021 au Palais des Sports de Paris, le 16 décembre 2021 à Lille, le 15 janvier 2022 à Montpellier, etc. et il a un programme chargé d’au moins treize concerts jusqu’à la fin du mois de mai 2022.







Depuis le début des années 1970, Michel Jonasz attire un public fidèle et toujours renouvelé au fil des générations. Sa voix est très reconnaissante et, poète aux textes travaillés, il apporte aussi une attention particulière à ses musiciens. Ses textes ont parfois des finalités éducatives ou civiques, ils parlent le plus souvent d’amour.



Entre autres activités artistiques, il est aussi compositeur, et il a composé entre autres le générique de l’émission "Zone interdite" sur M6, il est aussi l’auteur de la bande originale du film "Clara et les chics types" de Jacques Monnet (sorti le 14 janvier 1981).



Cinéma ? Michel Jonasz est également un comédien au théâtre et un acteur au cinéma et à la télévision, une seconde carrière qu’il a menée en parallèle surtout à partir du début des années 2000. Et toujours au présent de l’indicatif, puisque sa dernière participation, malgré la crise sanitaire, c’est dans un téléfilm de Frédéric Berthe plutôt bien mené, "À mon tour" diffusé sur France 2 le 5 janvier 2022, dans un remake du film "Le Zizanie" de Claude Zidi (sorti le 16 mars 1978), une comédie mettant en scène une couple, un industriel maire et son épouse qui veut se présenter aux municipales contre lui, avec ici le couple François-Xavier Demaison et Isabelle Gélinas qui remplace le fameux couple Louis de Funès et Annie Girardot (avec une version plutôt pourrie de l’industriel). Aux côtés de François Berléand, père cynique et corrompu (dans le téléfilm) de François-Xavier Demaison qui a fui dans une île paradisiaque, Michel Jonasz joue son contraire, comme père d’Isabelle Gélinas, un papi jovial et militant, probablement communiste, et très sympathique.



Né à Drancy, dans une ville très symbolique pour sa famille, Michel Jonasz est un "réfugié" miraculé… On ne peut pas dire cela vraiment car il est né après la guerre, mais on pourrait dire au fond qu’il a échappé à la "non-naissance" car sa mère, qui s’est mariée le 26 juillet 1941, a échappé de justesse à la déportation et à la Shoah. Ses deux parents étaient d’origine juive hongroise qui, tout jeunes, ont émigré en France, le père en 1925 à 5 ans et la mère en 1933 à 16 ans. Son grand-père paternel vivait à Budapest et était cordonnier, tandis que son grand-père maternel, d’origine polonaise et installé en Hongrie en 1911, ainsi que sa grand-mère maternelle ont péri dans les camps d’extermination, ainsi que d’autres membres de la famille.



Par cette histoire familiale, on peut comprendre que Michel Jonasz est charnellement "sensibilisé" par l’antisémitisme et le négationnisme. En 2017 au Théâtre du Gymnase, à Paris, il a joué dans une pièce écrite et mise en scène par Dominique Coubes, "Les Fantômes de la rue Papillon" où il se retrouve dans le rôle d’un Juif (étoilé) tué dans une rue de Paris.











Au micro d’Anne Roumanoff, Michel Jonasz a d’ailleurs réagi très amèrement le 21 février 2019 sur Europe 1 face à l’augmentation très forte des actes antisémites (+74% en 2018) : « Ma mère a perdu ses parents et quatre de ses frères dans les fours crématoires d’Auschwitz. Donc, quand je vois des tags antisémites sur le portrait de Simone Veil, quand je vois marqué "juden" sur des vitrines ou quand je vois la mémoire d’Ilan Halimi souillée (…), ça me fait un truc. (…) Aujourd’hui, il y a des signes qui nous disent qu’il faut qu’on fasse attention. ». Mais il était également rassuré par la mobilisation du rassemblement contre l’antisémitisme le 19 février 2021 à Paris : « Heureusement, les gens se bougent et se lèvent contre ça ! ».



C’est pour la famille de sa mère que Michel Jonasz a écrit, mis en scène et joué son spectacle "Abraham", du prénom de son grand-père, au théâtre de 2009 à 2011 (un retour au théâtre après trente ans d’absence). Le 27 mars 2021, il expliquait d’ailleurs à "Tribune Juive" : « D’eux, il ne reste rien nulle part. Aucun nom sur un registre, aucun document, le néant absolu. C’est comme s’ils n’avaient jamais existé. Comme s’ils n’avaient jamais été autre chose que cette fumée s’échappant des crématoires. ».



En 2010, le chanteur s’était rendu à Auschwitz avec sa mère (née en 1917) pour « voir l’endroit où sa famille avait été décimée ». Quand il était enfant, il croisait parfois un camarade antisémite : « Je n’ose pas lui avouer que je suis Juif. Je sais que c’est être différent, très particulier. Que ça peut aussi être dangereux, même si au fond de moi j’en éprouve une certaine fierté. Durant mon enfance, j’entends souvent ma mère répéter : "Pourquoi suis-je encore vivante, pourquoi suis-je encore là ?" ». Pour résumer, Michel Jonasz, c’est aussi : « J’ai l’impression d’avoir toujours su ce qui s’était passé. ».



Mais saisissons l’occasion de son 75e anniversaire pour savourer à nouveau ses meilleures chansons, qui ont fait sa réputation et sa qualité… Quinze parmi beaucoup d’autres.







1. "Dites-moi" (1974)













2. "Super nana" (1974)



« Dix-huit grèves de poubelles

Que j’traîne dans l’quartier

Jamais vu plus belle qu’elle

Dans la cité (…)

Elle marche parmi les détritus

On dirait, comme sur les prospectus

Ces filles allongées à l’ombre des cactus ».













3. "Les vacances au bord de la mer" (1975)













4. "Je voulais te dire que je t’attends" (1976)













5. "Joueurs de blues" (1981)













6. "La boîte de jazz" (1984)



















7. "Unis vers l’uni" (1985)













8. "La fabuleuse histoire de Mister Swing" (1988)













9. "L’air que l’on respire"



« L’air que l’on respire

C’est le même pour tous

De nos ancêtres du fond des âges

À nos p’tits bambins qui poussent

L’air que l’on partage ».













10. "Le boléro" (2000)



« Et je m’en vais l’âme en peine

Les jours se suivent et s’enchaînent

Comme les accords d’un piano

Vivre sans toi c’est attendre

Écouter le ciel se répandre

En pluie fine sur les carreaux ».













11. "Où vont les rêves ?" (2002)













12. "Tout pour la musique" en duo avec Marc Lavoine (le 7 décembre 2020)













13. "Groove !" (2019)













14. "La maison de retraite"(2019)



« Tu parlais de naufrage

D’un corps qui n’a plus d’âge

Et qui s’en va doucement

De la peur de vieillir et d’avoir à subir

L’impertinence du temps ».













