« Moi J’aime le Music-Hall » Gérard Chambre enchante tubes & rengaines à l’unisson des Mathurins

En tant que metteur en scène et acteur, Gérard Chambre a toujours fait du Théâtre et du Cinéma son terrain de jeu favori mais ce que, sans doute, l’on sait moins, c’est son attrait pour la musique, la composition et même l’interprétation, par exemple en ayant repris précédemment le rôle de Jacques Brel dans une adaptation de « L’homme de la Mancha ».

MOI J’AIME LE MUSIC HALL © Theothea.com

C’est donc en passionné par la chanson française qu’il créa, en 2016, au château de Lacoste sous les auspices de Pierre Cardin, son « Moi j’aime le Music-Hall » qu’il poursuivit, par la suite, sur plusieurs saisons dans le magnifique petit Théâtre de Chez Maxim’s tous les lundis soirs alors que le célèbre restaurant parisien faisait relâche hebdomadaire.

Actuellement, c’est donc le Théâtre des Mathurins qui accueille la reprise de cette discrète mais terriblement efficace production de la compagnie « Opéra ma non troppo » forcément vouée au succès tant ce spectacle est à la fois sympathique, chaleureux et source effective d'émotions, de souvenances et de nostalgie avec l’ensemble de ces refrains, rengaines ou autres tubes qui peuplent la mémoire des multiples générations ainsi entrecroisées.

Edifiant des saynètes scénarisées autour de ces extraits chantés a capella, en chœur ou en canon accompagnés d’une pianiste/organiste s’adaptant à tous les styles, à tous les rythmes, ce récital en forme de play-list ou de best of prend aisément des allures de Comédie Musicale pouvant s’apparenter à un spectacle de Music-Hall dans la plus élégante de ses traditions artisanales, c’est-à-dire celle inspirée par la bonne humeur partagée avec le public.

Des classiques Trenet, Bécaud, Piaf, Brel, Barbara, Gréco, Montand, Aznavour, Brassens… aux artistes sixties Sylvie Vartan, Françoise Hardy, Sheila, Julien Clerc, Dalida, Claude François, Johnny Hallyday… à ceux des seventies tel Alain Souchon jusqu’aux récents à l’instar de Stromae… Formidable donc !

C’est plus de 80 chansons pour une soixantaine d’interprètes que, sous une formation légèrement plus resserrée qu'à l’origine, Véronique Fourcaud la battante, Mathieu Gambier le crooner, Fabrice Coccitto l’espiègle emballent le piano de Marion Villaneau la performante placée à Cour en laissant libres, à Jardin, flux & reflux pour les entrées & sorties de ces baladins ainsi emmenés par un Gérard Chambre amusé, rieur, malicieux et plein d’entrain comme ce chef de bande expérimenté et néanmoins juvénile qu’il est devenu au fil de son talent en arborant pour la circonstance un look d’enfer tendance Keith Richards !…

Ok ! On se calme mais il est tellement compréhensible que des aficionados reviennent voir ce spectacle à de multiples reprises puisque son objectif affiché, assumé et revendiqué est bel et bien de se faire plaisir en redécouvrant tout ce que l'âme des poètes a su semer dans les esgourdes, les regards, les esprits et le cœur au détour de trois petites notes de musique sachant nous enchanter au premier accord, nous émouvoir jusqu’aux larmes et nous faire frissonner dès le vibrato de chacune de leur aubade entonnée.

C’est séduisant ! C’est enivrant ! C’est essentiellement réconfortant !… Voici « Hair » pour un rappel tous ensemble… Let the sun shine in… Laissons entrer le Soleil !

Photos 1 à 5 © Theothea.com





MOI J'AIME LE MUSIC HALL - ***. Theothea.com - de & mise en scène Gérard Chambre - avec Véronique Fourcaud, Matthieu Gambier, Fabrice Coccitto, Marion Villaneau & Gérard Chambre - Théâtre des Mathurins