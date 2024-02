Nouvelle publication du laboratoire Intersignes (LR14ES01) : L’identification dans les lettres et les arts*

Cet ouvrage foisonnant de références est bénéfique aussi bien pour les chercheurs – toutes disciplines confondues – que pour les mordus de littérature, leur permettant de comprendre un phénomène dont ils sont les acteurs.

Le recueil d’articles L’identification dans les lettres et les arts [1]est une nouvelle contribution à la recherche scientifique dans le domaine des lettres et des sciences humaines. Il est important à bien des égards et témoigne de l’engagement des jeunes chercheur.e.s qui ne cessent d’interroger des problématiques nouvelles dans une perspective où se croisent les lettres, les arts plastiques et photographiques, les sciences humaines et sociales, notamment la philosophie, la psychanalyse et la sociologie et aussi l’industrie culturelle via la publicité, comme l’ont mandé dans le prologue les auteur.e.s des articles issus d’une journée d’études qui s’était tenue le 2 mai 2023 à la Faculté des sciences Humaines et Sociales de Tunis et qui porte le même titre du livre. Contenant quatorze articles et divisé en trois parties, l’ouvrage aborde ces trois axes comme l'indique le sommaire : « Identification et identité », « Identification et altérité » et « Identification et désidentification », ce qui permet d’appréhender la complexité de la notion d’« identification » et la dialectique qu’elle engage.

Les points névralgiques de ce livre sont la mise en tension de concepts et d’écrivains qui sont situés à première vue aux antipodes et qui ne partagent que peu d’affinités (Samia Kassab-Charfi, « Refonder le biologique par le culturel : Le travail de l’identification en littérature (Étude de cas : Chamoiseau, Memmi, Halimi) » (pp. 9-21). Cette mise en tension et les rapprochements à travers les différentes contributions mettent en valeur ce qui est le plus partagé parmi des écrivains modernes et contemporains (Pierre Michon, Annie Ernaux, Colette, Emna Belhaj Yahia, Ahmad Mahfoudh, Philippe Sollers, Milan Kundera, Malika Mokeddam, Atiq Rahimi, Jean Giono, Gérard Macé, etc.) , principalement la coïncidence de l’identité de l’auteur avec celle de ses personnages, en l’occurrence dans le cas de l’autobiographie et de l’autofiction. Les réflexions des différents contributeurs convergent vers l’idée selon laquelle la biographie des romanciers apporte un éclairage quant à cette relation entre la vie réelle et l’imagination dans une logique d’interaction.

La particularité des articles réside dans l’intérêt porté aux écrivains nationaux tunisiens qui sont étudiés au même titre que des écrivains célèbres et dont la valeur littéraire y est pour quelque chose. Ces actes proposent une réflexion multidimensionnelle et multifactorielle sur l’identité et les dynamiques régissant le rapport de l’être à soi, du « moi » à « l’autre », de l’individu au collectif et inversement. Presque tous les articles n’ont pas manqué d’insister sur l’acte de lecture et de réception, ce qui met en valeur ce pouvoir exercé par la fiction et par les personnages romanesques avec des degrés d’intervention différents sur l’instance du lecteur.

Cet ouvrage foisonnant de références est bénéfique aussi bien pour les chercheurs – toutes disciplines confondues – que pour les mordus de littérature, leur permettant de comprendre un phénomène dont ils sont les acteurs.