« Passeport » d’Alexis Michalik - Visa d’Humanisme à La Renaissance

Rien ne saurait faire davantage plaisir à Alexis Michalik qu’une salle de Théâtre bien pleine. Dix jours après la première de « Passeport », l’indice de fréquentation est tellement élevé que l’auteur-metteur en scène est nécessairement « aux anges » !

En effet, la jauge du Théâtre de La Renaissance est archi-pleine et les spectateurs en sortent heureux d’avoir pu apprécier un spectacle avec lequel ils sont, de toute évidence, en phase.

Mais pourquoi donc, une telle réussite s’affiche aussi clairement à chacune des réalisations de cet encore jeune Maestro ?

Ainsi, après la création de « Le Porteur d’histoire », « Le Cercle des illusionnistes », « Edmond », « Intra-Muros », « Une histoire d’amour », ses pièces presque toutes encore à l’affiche actuellement, à l’instar de ses adaptations de « La mégère à peu près apprivoisée », « Roméo & Juliette » et « Les Producteurs », voici que la magie opère à nouveau sur le public non seulement par « fidélité » mais surtout par « osmose ».

En effet, le maître-mot de ce passeur d’histoires est « L’empathie » avec ses personnages, ses interprètes, son équipe et, bien entendu, avec les spectateurs.

Ceci n’est donc point une posture de circonstances mais, bel et bien, un modus vivendi proclamé et revendiqué… autant que pourrait l’être un « programme politique » si toutefois la sincérité d’un tel engagement pouvait s’affirmer effectivement fondatrice.

D’interviews, en prises de parole ou autres déclarations publiques, Alexis Michalik, lui, n’a qu’un seul discours, celui de « l’équité » partagée dans l’intérêt de créer une intelligence collective émancipatrice et forcément profitable pour tous.

Ses propres maîtres et inspirateurs de mise en espace s’appellent notamment Ariane Mnouchkine et Peter Brook… S’il s’inspire avec justesse de leur sobriété, de l’abstraction symbolique, de la mobilité des changements de décor à vue, de la fluidité de scènes courtes en fondu enchaîné… il a notamment à son crédit, en plus de leur expérience éminemment pédagogique, l’avantage actuel de sa jeune maturité disciplinaire et une faculté à rendre son don d’ubiquité personnelle pleinement performant grâce à un système de délégations compétentes selon une organisation géo-temporelle bien ajustée.

Paraissant aisément disponible, sa responsabilité artistique est de faire converger toutes les synergies vers un narratif qui se veut sans cesse captivant voire rebondissant de place en place.

S’il a pu pratiquer l’écriture au plateau en pleine solidarité créatrice avec ses équipes par exemple pour « Intra-Muros » , ici, pour « Passeport » bien au contraire, le dramaturge a assumé complètement seul la rédaction du scénario à partir du point de vue final, avalisé comme potentiellement structurant, qu’il aurait fini par faire émerger suite à une longue maturation optionnelle.

Remontant alors le parcours tracé, comme le saumon en sens inverse du courant, le travail d’écriture aura ensuite été imaginé et documenté à l’épreuve de multiples sources humaines et bibliographiques… jusqu’à parvenir à rebours au prologue indispensable, selon l’auteur, en exposé liminaire à l’adresse des spectateurs afin de les renseigner au préalable sur les protagonistes et le faisceau de leurs rencontres à venir dans le récit pouvant désormais s’initier sur scène en connaissance de cause.

En l’occurrence, c’est donc dans « La Jungle de Calais » autour de l’an 2000 au moment où ce camp de transit vers une Angleterre rendue « inaccessible » était le plus fréquenté par les migrants que débute l’aventure de trois d’entre eux réunis par affinités opportunes selon des provenances de pays a priori différenciés à savoir L’Erythrée, La Syrie et L’Inde.

Forts d’un projet de création d’un restaurant basé sur des plats représentatifs de leurs propres origines culinaires, un long processus d’obtention de leurs cartes de séjour va monopoliser leurs démarches administratives jusqu’à l’agression de l’un des trois, Issa l’Erythréen, plongé alors dans un coma dont il ne sortira plus tard qu’amnésique.

En contrepoint, la destinée de Lucas, jeune gendarme originaire de Mayotte adopté localement par un militaire et son épouse va venir, à l’occasion d’une étonnante usurpation d’identité, interférer d’autant plus dangereusement que les tribulations des trois migrants cuisiniers auront été suspendues à la survie d’Issa laissé pour mort… officiellement.

Au demeurant, grâce à ses 7 comédiens pour une pléiade de personnages, Alexis Michalik met en place ces destins croisés pour en peindre, en toile de fond humaniste, la similitude universelle dont chaque spectateur sera en mesure d’observer, de visu, les conséquences et d’en interroger, éventuellement, le « pourquoi » et le « comment ».

Si, au-delà, des vicissitudes aventurières émouvantes, une prise de conscience éthique à dimension mondiale cherchait manifestement à se frayer un cheminement pour en réguler l’équité avant même celle des flux, c’est donc que le tam-tam du spectacle vivant aurait, bel et bien, non seulement gagné mais également confirmé la représentativité de cette audience pléthorique et bienveillante.



photos 1 à 7 © Alejandro Guerrero

photo 8 © Theothea.com



PASSEPORT - **** Theothea.com - de & mise en scène Alexis Michalik - avec Christopher Bayemi (Lucas), Patrick Blandin (Michel), Jean-Louis Garçon (Issa), Kevin Razy (Arun), Fayçal Safi (Ali), Manda Touré (Jeanne) & Ysmahane Yaqini (Yasmine) - Théâtre de La Renaissance