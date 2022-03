Cette chanson, créée par Bob Dylan et adaptée en français par Graeme Allwright, est reprise par Bernard Lavilliers sur son nouvel album.

Boxeur américain né en 1933, Davy Moore devient champion du monde des poids plumes en 1959. Il décédera des suites d’un choc violent, en 1963, deux jours après un combat. Sa mort suscita un certain émoi et relança le débat autour des dangers de ce sport. Bob Dylan en fera une chanson, adaptée en français par Graeme Allwright.

Dans son dernier album, Bernard Lavilliers interprète cette chanson avec quatre autres chanteurs, jouant un proche du jeune boxeur. Son entourage a bien du mal à assumer sa part de responsabilité face au drame. Chacun se dédouane à tour de rôle, clamant son innocence. Comme sur un ring. Gaëtan Roussel, qui réalise également le titre, Izïa, Eric Cantona et Hervé se succèdent au micro autour de Bernard Lavilliers. La vidéo, réalisée par Gaëtan Chataigner, est un clin d’oeil assumé aux collectifs de coupables des romans d’Agatha Christie.

Bernard Lavilliers - Qui a tué Davy Moore ? avec Eric Cantona, Hervé, Izïa, Gaëtan Roussel

« Sous un soleil énorme », le nouvel album de Bernard Lavilliers, est sorti le 12 novembre dernier. Mêlant voyages réels, rêvés, chroniques sociales et sentiments intimes, avec toujours le même fil conscient et poétique. L’album résonne de façon troublante avec notre époque. Certifié « or » et bien parti pour être « platine » au printemps avec déjà plus de 90.000 exemplaires vendus, il est incontestablement l’un des grands succès de 2021.

Bernard Lavilliers a par ailleurs démarré une tournée qui l’emmènera partout en France jusqu’à la fin de l’année, avec deux passages à l’Olympia, du 16 au 19 juin et du 27 au 30 octobre 2022.