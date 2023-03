Richard Gotainer ne chante plus

@Mélusine ou la Robe de Saphir.

C’est tout à fait ça !

Plus ce monde est dangereux, plus il est complexe ,plus il se remplit de haine et de violence , plus certains s’amusent à nous parler d’autre chose .

Faut croire que chez eux c’est cool ....

Ca me fait penser au petit train « interlude » à la TV de mon enfance qui nous proposait un rébus pour caler deux émissions .

Mais en ce temps on ne parlait pas toujours pour ne rien dire .

Médias « potemkine » faits pour mentir , pour balancer de la propagande à haute dose , et nous cacher la réalité .