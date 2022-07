Sextet « Supersonic » a embrasé Paris Jazz Festival

Et oui le sait-on, Paris a aussi son Festival de Jazz estival !.. Le Parc floral de Vincennes a, en effet depuis de nombreuses années, développé une riche programmation de Jazz, en journée (accès libre) ainsi que plusieurs nocturnes.

Paris Jazz Festival Parc Floral © Theothea.com

C’est donc, selon un calendrier multiple et varié, qu’il est possible d’y effectuer l’été de passionnantes découvertes musicales dans un cadre bucolique, verdoyant et fleuri.

Sur un espace surélevé pérenne, tel un immense kiosque à musique, son attrayante structure métallique pleinement recouverte d’une vaste toiture arrondie accueille le public grâce à ses multiples rangées de chaises disposées façon amphithéâtre et bien protégées d’éventuelles intempéries.

En ouverture du cycle des nocturnes, ce jeudi 7 juillet se produisait le Sextet « Supersonic » entourant son fondateur Thomas de Pourquery.

Paris Jazz Festival Parc Floral © Theothea.com

Cette formation ouvrant délibérément le Jazz à la pop music et autres variantes électro-acoustiques s’est constituée depuis dix ans autour de six musiciens chevronnés pour moitié de cuivres, en l’occurrence deux saxophones et une trompette laissant l’autre part à se partager entre batterie, basse et piano… enveloppés des voix essentielles aux envolées sidérales du « Band ».

Thomas apparaît d’emblée comme un showman fort expérimenté et particulièrement charismatique entrant aisément en communication avec les spectateurs dans une sorte de transe instinctive faisant corps et âme avec le feeling de l’instant présent.

Paris Jazz Festival Parc Floral © Theothea.com

Trois albums (« Sun Ra », « Sons of love » & « Back to the moon ») ont marqué cette décennie pour laquelle Laurent Bardainne, Fabrice Martinez, Arnaud Roulin, Frederick Galiay, Edward Perraud & donc Thomas ont l’intention de fêter leur groupe début novembre en programmant la plupart des titres de leur discographie dans un concert anniversaire qui sera forcément mémorable au Trianon.

De toute évidence, le public présent à cette première session nocturne 2022 au bois de Vincennes apparaissait très coopératif et fort disposé à accompagner les musiciens dans leurs souhaits de partage spontané.

Paris Jazz Festival Parc Floral © Theothea.com

A telle enseigne qu’une déprogrammation de dernière minute du groupe américain qui aurait dû précéder la performance de Supersonic a été accueillie non seulement sans aucune réticence mais encore avec un encouragement manifeste à la prestation « Maloya » de la chanteuse Christine Salem instrumentiste du « Kayamb » et surnommée par ses aficionados « La Reine » qui, en la circonstance, avait donc sympathiquement accepté un remplacement au pied levé.

Celle-ci étant accompagnée par Jacky Malbrouck son percussionniste, leur duo réunionnais aura, de surcroît, bénéficié d’un super rappel fort enthousiaste.

Ce bon esprit tellement communicatif est souvent consubstantiel à la musique de Jazz mais il est indéniable qu’il est fort plaisant de le ressentir en live.

Paris Jazz Festival Parc Floral © Theothea.com

Quant à Thomas de Pourquery étant né le O7/07/77, c’est par conséquent sous le signe emblématique du chiffre « 7 », on s’en doute fort symbolique pour cet artiste, que son anniversaire perso, ce soir-là précisément, fut entonné d’un spontané happy birthday durant le show par une partie du public bien renseignée.

Il est à noter que, star incontestée de la performance, ce leader a notamment l’art de mettre en valeur ses partenaires de jeu, de les nommer et de les faire applaudir chaque fois que l’opportunité lui en est donnée… dans une atmosphère hyper sidérale.

En extra, un jeune percussionniste fort talentueux, invité en fin de concert, viendrait parachever la convivialité ambiante en prélude fervent aux saluts successifs.

Paris Jazz Festival Parc Floral © Theothea.com

Et puis à minuit cinq, le 8 juillet, la navette Festival ramènerait les spectateurs au Château de Vincennes… Cette soirée musicale & festive aura bel et bien été Royale pour tous !



photos 1 à 7 © Theothea.com





SUPERSONIC À PARIS JAZZ FESTIVAL - ***. Theothea.com - de Thomas de Pourquery - avec Laurent Bardainne, Fabrice Martinez, Arnaud Roulin, Frederick Galiay, Edward Perraud ainsi que Christine Salem & Jacky Malbrouck - Parc Floral de Vincennes