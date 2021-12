Simone Veil « Les Combats d’une Effrontée » par Cristiana Reali

En permettant à Cristiana Reali d’incarner sur les planches sa « Simone Veil » dont la comédienne aura coadapté avec Antoine Mory l’autobiographie intitulée « Une Vie », Jean-Marc Dumontet, directeur & producteur, offre à son Théâtre Antoine une superbe occasion de rendre hommage à cette femme devenue magistrate, ministre, présidente du parlement européen, qui aura profondément marqué son époque selon une carrière professionnelle engagée dans des choix sociaux, politiques et existentiels entremêlant profondément sa vie privée et publique.

Simone Veil affiche DR.

Il s’en suivra en 2022, une grande tournée hexagonale pour laquelle, gageons-le, l’interprétation de Cristiana Reali sera célébrée tant sur la forme que sur le fond :

En effet, être en mesure de rester fidèle à un personnage iconique au point d’en épouser la mimétique, les postures, la gestuelle et, nec plus ultra, l’apparence physique, la façon de se vêtir, de relever un chignon ou d’allumer une cigarette, de poser le regard, de se taire discrètement tout autant que de s’exprimer avec autorité, agit comme un rendez-vous amoureux avec les spectateurs fort sensibles à cet effet miroir les projetant dans leurs propres souvenirs liés à ces périodes où forcément la vie avait une autre saveur.

Mais bien entendu, si la force de ces détails formels peut se confondre avec un sésame ayant la vertu de nous faire accéder aux vibrations sensitives de la mémoire collective, c’est avant tout par la noblesse des causes alors en gestation que surgit la dimension visionnaire, le courage, la détermination avec évidemment l’admiration implicite et sans borne de tous.

Juive déportée à Auschwitz avec sa famille dont elle finira, après la guerre, par en devenir la seule survivante, c’est contre l’avis de son mari qu’elle entreprendra par la suite des études juridiques la conduisant à la haute magistrature.

Les Combats d’une effrontée © Jean-Paul Loyer

Entrée comme membre du gouvernement Chirac sous la présidence de Giscard d’Estaing, elle se verra confiée en 1974 la défense de la loi autorisant l’avortement.

La lutte engagée à cet effet contre toutes les oppositions réactionnaires de l’Assemblée Nationale et du Sénat, y compris dans son propre camp politique, la propulsera à l’instar de Robert Badinter en 1981 contre la peine de mort, au sommet de la respectabilité citoyenne.

Ses fonctions par la suite au Conseil Constitutionnel et à l’Académie Française parachèveront son parcours en responsabilités où la dimension honorifique ne cessera d’être valorisée par sa perpétuelle volonté d’en être digne.

Son entrée au Panthéon en compagnie d’Antoine son époux en 2018 marquera de manière emblématique cette destinée hors du commun à la fois exemplaire et tellement porteuse de sens.

Les Combats d’une effrontée © Jean-Paul Loyer

Sur les planches, la mise en scène de Pauline Susini, en alternance avec Hannah Levin Seiderman afin de lui faire office de partenaire renvoyant la réplique dialectique, universitaire et médiatique qui, ainsi, accompagne avec proximité bienveillante ce personnage historique au fil de sa vie, éclaire en source lumineuse tamisée et ombrée la prestation tout en retenue de Cristiana Reali, véritablement habitée par l’enjeu tout à la fois symbolique, spectaculaire et tellement patrimonial.

photo 1 affiche DR.

photos 2 & 3 © Jean-Paul Loyer

photo 4 © Theothea.com

SIMONE VEIL "LES COMBATS D'UNE EFFRONTEE" - d'après "Une Vie" de Simone Veil - mise en scène Pauline Susini - avec Cristiana Reali & Pauline Susini / Hannah Levin (en alternance) - Théâtre Antoine / Tournée 2022