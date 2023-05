Quand une création trouve d'emblée son terrain de jeu dédié, il pourrait paraître osé de vouloir la transplanter sous une configuration différente.

SMILE © Theothea.com

C'est pourtant le défi que "Smile" se doit de réussir en ayant clôturé son adéquate résidence à "La Nouvelle Eve" début avril en vue de débuter une nouvelle session de représentations en juin & juillet au Théâtre de L'Oeuvre.

Il faut dire qu'avant octobre 2022, doué d'intuition celui qui aurait pu prédire le succès qu'allait rencontrer cette histoire d'amour peu connue tirée de la biographie de Sir Charles Spencer Chaplin avec Miss Hetty Kelly avant même que celui-ci ne devienne "Charlot" aux yeux du monde entier.

SMILE © Theothea.com

Ainsi le réalisateur Nicolas Nebot en binôme avec Dan Menasche avaient pour intention de raconter un rendez-vous amoureux ayant changé la destinée de ses protagonistes.

Le premier associé étant déjà bien documenté sur l'illustre acteur dont le talent comique est né avec le cinématographe, c'est précisément dans le passage du muet au parlant que les deux co-auteurs trouvèrent le fil conducteur pour illustrer cette thématique du destin providentiel.

Un rendez-vous galant dans un café entre deux artistes débutants sous, plus ou moins à son insu, le regard interactif du serveur.

SMILE © Theothea.com

De fait, en replongeant au début du XXème siècle, ce serait à travers les outils de la caméra et de la pellicule se cherchant l'alliance et le soutien du son que le spectacle vivant aurait, lui, l'opportunité de s'emparer tout à la fois du noir & blanc, des "cartons", de l'arrêt sur image, du ralentissement du film, de son accélération, du défilement en marche arrière etc... pour actualiser la gestuelle cinétique spécifique liée à une technique innovante mais encore balbutiante que porteraient des interprètes d'aujourd'hui inspirés par cette évocation tactile du flashback dans la scénographie de Nicolas Nebot.

Un simple retard à l'heure fixée pour le rendez-vous sera à l'origine d'interprétations contradictoires de la part des trois protagonistes telles que trois visions successives du même enchaînement d'événements seront comparées en fonction de ces points de vue différenciés.

SMILE © Theothea.com

De toute évidence, le choix initial de "La Nouvelle Eve" pour faire naître cet audacieux projet et en assurer la prolongation sur six mois était d'autant plus pertinent que l'enceinte du célèbre cabaret agissait en quelque sorte comme un miroir à cette histoire dont les spectateurs assis à leur table devant leurs éventuelles consommations pouvaient ainsi ressentir l'agréable impression de faire partie intégrante du happening en temps réel.

Désormais en montant sur la scène d'un théâtre de grande notoriété, ce spectacle original va acquérir ses dimensions intrinsèques et pourra être perçu à l'aune d'une véritable remontée dans le temps... celui de la distanciation liée à l'acte théâtral.

SMILE © Theothea.com

Ce sera tout à la fois une amputation sensible bien que passagère mais surtout très certainement un avantage mérité pour apprécier à sa juste valeur toutes les composantes artistiques du show à commencer par son incroyable réalisation en noir et blanc palpables.

Par ailleurs, ses 2 nominations aux Molières conforteront son impact sur l'imaginaire de cette saison 22-23.

S'étant connus sur de précédentes Comédies musicales, Dan Menasche et Alexandre Faitrouni ont accueilli leurs partenaires, d'alternance comme Grant Lawrens, avec un esprit d'équipe inclusif dont Pauline Bression s'avère être la muse manifeste.

SMILE © Theothea.com

Tous de fait excellentissimes, longue vie à "Smile" catapulté sur cette si géniale trajectoire initiale...



photos 1 à 7 © Theothea.com



SMILE - ***. Theothea.com - de Dan Menasche & Nicolas Nebot - mise en scène Nicolas Nebot - avec Dan Menasche, Alexandre Faitrouni en alternance avec Grant Lawrens & Pauline Bression - Après La Nouvelle Eve... Le Théâtre de L’Œuvre