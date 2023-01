Un féminisme qui s’ancre dans la réalité sociale

"Nous sommes à la veille de 1968, …/... Les femmes ont le droit de vote mais pas l’égalité des droits"

Aujourd’hui, elles ont les mêmes « droits » en théorie, sauf qe las politiques salariales et les promotions dans la hiérarchie ne sont pas une affaire de droit (au singulier ou au pluriel). Et là, c’est beaucoup plus compliqué à analyser. Comme disait un commentateur récemment sur un autre article : l’égalité n’est pas l’équité.

Pour l’anecdote, il faut savoir que si les Françaises sont parmi les dernières à avoir acquis (plutôt que conquis) le droit de vote (1944 pour l’obtenir et 1945 pour l’exercer), il faut en rechercher la cause chez les laïcards radicaux qui craignaient qu’elle ne votent pour « les curés », jusqu’à la seconde guerre mondiale, la majorité d’entre elles était au foyer et allait à la messe, lors que leurs maris travaillaient et étaient syndiqués.

Comme beaucoup des conquêtes sociales qui sont sapées à la base aujourd’hui, l’initiative était dûe à des résistants qui étaient en position de force à la libération.

Qui sait, peut-être le droit de vote des femmes sera remis en question si on s’aperçoit qu’elles votent pour l’opposition ou qu’elles ne votent plus. Dans ce dernier cas, ça ferait remonter le taux de participation officiel. C’est ça, aujourd’hui la vie politique, des calculs électoralistes et des charcutages des circonscriptions.