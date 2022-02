Valérie Lagrange, un parfum de Vérité

Il y a presque trois ans, je publiais un petit portrait de Valérie Lagrange. https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/valerie-lagrange-l-amour-c-est-ma-216131 que vous pouvez (re)lire en préambule du présent article. Si je prends le temps de reparler d’elle, c’est parce que ce 25 février 2022 est un jour magnifique qu’il convient de saluer…

Les grands artistes sont ceux qui nous parlent de nous avec vérité.

Carlo Robert-Grandpierre

Valérie Lagrange n’est pas une novatrice, si ce n’est le fait d’avoir été la première à chanter du reggae en français. À mi-chemin entre la musique anglo-saxonne et la chanson française, elle a peut-être été une des premières à en réaliser la synthèse, mais même cela, ce n’est pas, ou plus, original. L’originalité, l’originale, c’est elle. Un journaliste foudroyé par son charisme après être venu l’interviewer chez elle concluait par ces mots qui remplacent tous les commentaires : « Merci. Merci d’exister. »

Une chanteuse radioactive

D’autres sont tombés fondus amoureux d’elle après l’avoir entendue chanter. Et d’un amour toujours porté par de nobles élans. Qu’est-ce qui se passe donc ? De quelle aura rayonne-t-elle ? Valérie n’hypnotise personne avec de belles paroles tout en menant une vie qui, étant moins reluisante que ses déclarations, la discréditerait (cette duplicité est hélas assez courante). Elle a toujours voulu vivre au plus près de sa vérité. Vérité relative, contestable, mais qui, au fil du temps, a gagné du poids, et donc de la valeur, comme les lingots d’or. Ce qu’elle écrit, elle le vit.

Vérité sur soi avant tout. « Je ne veux pas charger les autres des problèmes que j’ai eus, même s’ils y ont pris leur part. En fin de compte, chacun est responsable de ce qu’il fait, de ce qu’il devient. » Disant cela, elle pensait à une personne précise qui lui avait compliqué l’existence ; mais elle admettait du même coup avoir contribué à sa propre douleur. Reconnaître ses torts personnels, ne plus ruminer les torts réels ou supposés des autres : voilà une attitude d’une maturité rare qui a le mérite d’être, en plus, libératrice, thérapeutique. Au fil des années, Valérie s’est réconciliée avec plusieurs personnes, sans se renier ni s’aplatir. Allégée du mal subi, elle pratique une sorte de philosophie spontanée, sans calcul. Quand, connaissant son histoire passablement tourmentée, on la fréquente, on reste étonné de l’équilibre, de la sérénité qui se dégagent de sa personne. Elle ne rumine aucune revanche, elle ne s’encombre pas de pesantes rancunes. Le lourd fardeau de son quotidien a relégué ces luxes inutiles au rayon des accessoires périmés : elle a autre chose à faire. Pour autant que cela dépend d’elle, elle vit en paix avec son entourage ; c’est un véritable état de grâce, mais une grâce que l’on décide, et que l’on cultive.

Une rare aptitude à se réformer

Dans ses relations avec les hommes, sa métamorphose est totale. Après un mariage qui s’avère être une erreur de jeunesse tragique, elle aspire à une relation sincère et profonde, mais se trouve entraînée dans la spirale des aventures sans avenir, gravitant autour d’un amour chaotique. Se prenant elle-même comme cobaye, elle fait des expériences et teste grandeur nature le mépris des conventions. Elle se fait beaucoup souffrir à chercher une forme d’amour à la fois hors-normes et authentique. Et puis, vient la rencontre avec Ian. Leur union résiste aux déchirures, aux drames, aux coups de folie et même à la caresse de la mort. Aujourd’hui, profondément attachée à « son Ian » handicapé depuis 1989, elle ne le quittera jamais : le 13 juin 2009, elle l’a même épousé officiellement. Actuellement, Valérie vit une fidélité toute dévouée à Ian. Mais c’est un sacrifice qui n’a rien de larmoyant, de geignard. C’est une relation difficile, où il faut tout donner sans espérer de contrepartie sinon une affection indéfectible ; et pourtant, Valérie ne donne pas l’impression de traîner un boulet. Elle n’est pas une femme écrasée. Loin de tout subir, c’est elle qui choisit le contenu de sa liberté.

On remarquera que, dans ses chansons, Valérie parle quelquefois de Dieu (citons en particulier cette affirmation surprenante et directe : J’aime Dieu, j’aime la terre – « Le jeu »). Par contre, ce qui est encore plus surprenant, c’est qu’elle parle beaucoup à Dieu. Dans « Sans toi », elle ne saurait être plus explicite. « Sauve-moi » peut difficilement avoir un autre destinataire. Quant aux deux inédits, « Aide-moi » et « Est-ce que je te rencontrerai ? », ce sont carrément deux prières.

Si Valérie est parfois grave, elle a depuis longtemps dépassé la tristesse et même les angoisses. Marquée au fer rouge des épreuves extrêmes, ayant réussi à marcher sur les eaux au milieu des tempêtes, elle a énormément gagné en sérénité. Elle a appris à savourer les moindres joies de l’existence parce qu’elle a traversé des formes de dénuement radical : « Plus ça va, plus je deviens contemplative. Avant, j’avais besoin de beaucoup de choses pour me satisfaire. »

Happy Birthday

En 2007, il y a déjà quinze ans, j’écrivais à son sujet ceci :

En fait, Valérie continue d’apprendre à vivre. Si la santé se maintient, cela constitue un gage de longévité épanouie. Rien ne vaut l’aptitude à tirer sans cesse de nouvelles leçons de l’existence et des rencontres qu’on accueille comme un cadeau. On imagine volontiers Valérie à 80 ans, dans sa maison où de nombreux visiteurs passent pour se faire remonter le moral autour d’une bonne tasse de thé.

Ce jour qui paraissait presque inaccessible est arrivé puisque Valérie Lagrange a 80 ans ce 25 février 2022. C’est surréaliste. Très éprouvée par la vie, elle a eu quelques inquiétudes au niveau de sa santé (ce qui est très naturel avec une aussi belle longévité), mais elle a atteint ces quatre-vingts ans mythiques sans encombres majeures, et elle est bien partie pour s’attarder parmi nous. Bon anniversaire, Valérie ! Je reprends le mot du journaliste cité plus haut : « Merci. Merci d’exister. » Et merci à Celui qui a voulu que tu arrives au monde en pleine guerre mondiale pour nous donner envie de devenir meilleurs chaque fois que nous écoutons tes chansons. On devrait offrir ton Intégrale à Vladimir Poutine, avec la traduction en russe : s’il reste à ce dictateur un soupçon d’humanité, ça pourra rendre service à nos frères ukrainiens…