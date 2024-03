Dijon : un collégien interpellé après avoir menacé sa principale avec un couteau :

Un élève de 15 ans s’est présenté dans un cours de langues d’où il avait été exclu quelques jours plus tôt. Orienté vers la principale, le jeune homme lui a « présenté un courrier faisant mention d’une prise d’otage en référence aux attentats de novembre 2015, avant de pointer un couteau dans sa direction et de la menacer de mort verbalement », indique le parquet. La principale du collège a réussi à s'échapper de son bureau, et a déclenché l'alarme anti-intrusion.