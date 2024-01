Grande précarité et troubles psychiques

D’après la Fondation Abbé Pierre, 330 000 personnes seraient sans domicile sur notre territoire. Concernant la prévalence des troubles psychiques dans cette population, une étude parisienne l’estime à environ 30% si l’on ne tient compte que des troubles psychiatriques sévères comme la schizophrénie ou les troubles bipolaires. Selon les données internationales, cette proportion s’élèverait à plus de 75% si on inclut d’autres troubles comme la dépression, l’anxiété ou le trouble de stress post-traumatique. Les personnes concernées qui cumulent ses difficultés (vulnérabilités sociales et psychiques, problèmes somatiques, situations administratives complexes), rencontrent de multiples obstacles pour accéder aux soins et aux dispositifs sociaux et sont souvent stigmatisées.