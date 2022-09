La musicothérapie est une pratique de soin utilisant la médiation sonore ou musicale afin d’instaurer ou de restaurer une communication verbale ou non verbale entre le soignant et le soigné. Par la musique, le patient laisse surgir ses émotions, ses souffrances et ses sensations pour se découvrir et évoluer vers un mieux-être, une résolution ou une meilleure utilisation de ses ressources.