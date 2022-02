Jean-Claude Marian est fondateur et PDG d’ORPEA. Il a abandonné la nationalité française pour prendre la nationalité belge. Il habite Bruxelles et a installé son portefeuille au Luxembourg. Ainsi, il ne paie aucun impôt lorsqu’il vend ses actions, et échappe à l’impôt sur la fortune. Chaque année, Jean-Claude Marian empoche 7 millions d’euros de dividendes. En 2020 il a liquidé ses actions, pour la somme de 456 millions d’euros.