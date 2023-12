Sandrine Bonnaire annonce porter plainte contre l’Ehpad où sa mère est décédée en août dernier

L’actrice évoque les « scandales » qui ont fait surface à la suite de la publication du livre enquête Les Fossoyeurs du journaliste Victor Castanet sur les Ehpad et la manière dont y sont traités les résidents. Malnutrition, mauvais traitements, personnel en sous-effectif et/ou non qualifié, gestion financière hasardeuse, course au profit, font partie des problèmes récurrents dénoncés. Sandrine Bonnaire le précise : « Il est important d’alerter et de faire avancer les choses ». Nul doute qu’elle sera entendue par les trop nombreuses familles confrontées à ce même scandale.