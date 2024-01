Et maintenant la galette …

@Xenozoid

Qu’est ce qui se passe dans ma tête ce matin

On passe plus par la fenêtre des trains

Et sous le pont du Carrousel tu le crois pas

Y z’ont écrit plus jamais ça

Y’a plus d’embrouille tout se règle en causant

Les bandits chantent « le chant des partisans »

Même les patrons ont fait un effort

En nous jetant les clés du coffre fort

Les gynécos c’est plus des assassins

Le Vatican encourage tous les vaccins

Faites l’amour la chose est dite

Heu oui bon... mais faut faire vite

Refrain :

C’est la, c’est la, c’est la fête

Pour ceux qui marchent avec des souliers sur la tête

C’est la, c’est la, c’est la fête

Pour ceux qu’ont dans la tête une clé à molette

C’est la, c’est la, c’est la fête

Pour les fayots pour les têtes malhonnêtes

C’est la, c’est la, c’est la fête

Que ceux qui sont pour lèvent le doigt

Qu’est ce qui se passe dans ma prose ce matin

Un chasseur s’est fait taquiner par un lapin

Je vois la vie en rose non de non

Dans la ville du même nom

Écoutez ça c’est une chanson terrible

Comme pour le train tout est possible

En me levant ce matin, hou ! bonne mine

J’ai mis les petits plats dans les plus gros tagines

Car une voisine a dit bonjour à son voisin

Et tous les mômes n’ont qu’un souci l’examen

Dans les coursives on expose Gauguin

Au Capitole on accueille les forains

au Refrain

Qu’est ce qui se passe ce matin

Tous les lascars vivent à la mode du scrutin

Ils ont les frangines aux bras des copains

La République veille au grain

On est logé mais c’est plus entre quatre planches

Les proprios font patte blanche

C’est la folie les saints à leur Toussaint

Le pape au pieu, la poule à ses poussins

On entre dans les boîtes en espadrilles

Devant la porte des joyeux drilles

Qui te proposent et là sans te frapper

Une tequila frappée