Et si Einstein s’était trompé !

@Guy F Blouin

Oui. On a connu l’explication de la dérive du périhélie de Mercure par une nouvelle loi sur le mouvement des corps, celle d’Einstein, car la loi de Newton était prise en défaut, si près du Soleil, mais on a gardé la loi de Newton pour expliquer les anomalie de trajectoire d’Uranus, parce qu’on a découvert une masse inconnue qui l’a perturbait (Neptune ).

On est en passe de découvrir plus de planètes (type Jupiter) errantes que d’étoiles, donc de la masse ordinaire invisible, donc en attendant les résultats du satellite « Euclid » (sur la matière sombre) on ne peut que spéculer.

Il est fort possible qu’on ait négligé l’effet d’une force à portée infinie, comme le champ magnétique qui pourrait piloter à distance de grandes masses de gaz ionisé, ce qui impacterait nécessairement les masses compactes en retour, que l’Univers ait une asymétrie de charge (dire qu’il contient plus de matière que d’antimatière est un euphémisme), etc...

Il me semble que la gravité est une conséquence directe d’un champ de force que nous nommons Higgs car sans lui aucune matière n’aurait de masse et il n’y aurait alors, peut-être..., aucune surdensité de masse pour creuser l’espace temps, donc c’est une conséquence bien plus qu’une force comme la force forte par ex.

On ne peut qu’espérer qu’aucun interdit cosmique (interdit par les lois de la physique) nous donne accès par l’observation aux composantes physiques à l’origine des masses. Ce n’est nullement une certitude. En attendant toutes les hypothèses non encore démenties par les observations sont recevables.

Dans le système solaire, nos sondes font des milliards de km avant d’arriver précisément, là où on souhaitait les voir arriver en utilisant encore la loi de Newton alors que de la masse cachée existe pourtant dans le système solaire extérieur. Au delà nos connaissance sur la nature des masses et leur répartition est encore fragmentaire. Je ne ferai pas de théorie pour expliquer des observations fragmentaires quand la probabilité de découvrir de la masse supplémentaire est encore grande.