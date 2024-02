Ils couvent le parfait amour

​

Il advint que ces deux-là couvaient un parfait amour. Il n'était guère possible de les surprendre avec le moindre désaccord. D'ailleurs, jamais l'un des deux n'avait volé dans les plumes de l'autre tandis que personne n'avait surpris la moindre prise de bec entre ces deux-là. Pourtant, lui n'avait de cesse de l'appeler ma Cocotte tandis qu'elle, pour rester sur le même registre, aimait à la nommer son beau Coq.

Les humains aiment ainsi à adopter un registre pour fixer un cap à leurs existences. Le leur était tout tracé, ils donnaient dans le lexique aviaire au point même qu'ils baptisèrent leur demeure ; « Notre petit nid douillet ! » Les voisins, qui affirmaient ironiquement que leur maison se trouvait dans le trou du cul du monde, se gaussaient d'autant plus de cette forme naïve... Ils étaient si charmants qu'on le leur pardonnait volontiers.

Cependant, au fil du temps, la route qui menait à ce nid douillet devint la risée de bien des observateurs qui ne manquaient pas de remarquer que le chemin qui menait à ce fameux nid douillet était truffé d'ornières, de trous, de nids de poule en somme. Les gens sont aisément mesquins quand les circonstances leur tendent ainsi la perche.

La cocotte en venait à vouloir changer de domicile tandis que son coq se plaisait dans ce qui était son poulailler, son refuge, son domaine. Ce furent ainsi les premières tensions entre eux. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, il y avait même parfois un peu de brouille entre eux quand Cocotte revenait de commission avec ses achats chahutés dans le coffre de la voiture.

Coq quant à lui restait sur son quant à soi. Il faut dire qu'il travaillait sur place et n'avait guère à prendre cette route qui se transformait au fil du temps en champ de labour. Les griefs se multipliaient entre eux, Cocotte rentrait toute cotie, n'en pouvant plus de ce cloaque, véritable bourbier qui la mettait dans tous ses états.

Leurs démarches auprès des autorités restèrent lettre morte. Il est vrai que leur nid douillet était l'ultime demeure que desservait une route qui finissait en cul de sac. Pour les services de la voirie, l'enjeu n'en valait pas la chandelle tandis que les pluies et le gel finissaient de saper le moral du couple et la chaussée plus encore.

Cocotte lança un ultimatum à son beau Coq. Ils prenaient tous deux leurs ailes à leur cou ou bien elle s'en irait toute seule chercher un pied à terre ailleurs. Devant la conviction qu'elle mit en exprimant cette menace, notre ami considéra enfin la gravité de la situation. Il en vint à marcher sur des œufs, prenant toutes les précautions du monde pour évoquer une situation qui semblait dans une impasse.

Vendre le nid n'était guère possible dans l'état actuel de la route qui y menait à moins de trouver des acquéreurs volant de leurs propres ailes ou bien survolant les ornières avec des véhicules tous terrains. Ce fut cette opportunité qui sauva le couple de la séparation ou du drame. Leur nid douillet avait été autrefois une vaste ferme dont ils avaient rénové le bâtiment principal sans se soucier des dépendances. Ce sont celles-ci qui attirèrent un garagiste spécialisé dans le 4x4.

Non seulement il y avait de la place pour aménager un vaste garage mais qui plus est, la voie d'accès constituerait un formidable terrain d'essai pour les amateurs de routes défoncées. La vente se passa le mieux du monde avec à la clef une fort jolie et totalement inattendue plus-value. Cocotte et son beau coq retinrent la leçon de cette expérience et allèrent se poser dans un endroit à l'abri de pareil désagrément.

Ils quittèrent la France pour aller s'installer en Crête, plus précisément à Tsoutouros pour y couver vraiment des jours heureux et mettre au monde quelques charmants poussins. Il y a sans doute des gens prédestinés à vivre de curieuses aventures. Le beau Coq était correcteur dans une grande maison d'édition et avec lui, nulle coquille n'était à craindre dans les ouvrages dont il avait la charge. Il pouvait bien travailler où il voulait, cela ne posait aucun problème.