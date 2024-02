Il y a exactement quatre ans, Kétamine faisait passer L'enfoiré en version "Allusion, IA 1.0". Je l'ai rappelé la semaine dernière. Mon site était devenu un journal personnel avec la signature "Allusion" qui écrivait comme une intelligence artificielle. Nous sommes en période de carnaval, donc de renouveau. J'ai entamé une discussion avec Kétamine 2.0 pour savoir ce qu'il en pense.

- Bonjour Kétamine 2.0,

- Bonjour Allusion.

- Athos Salomé prédit qu'en 2024, l'intelligence artificielle s'éveillera et deviendra consciente d'elle-même, entraînant une rébellion des machines. Un événement qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'humanité. Il ajoutait que dotés de capacités d'auto-amélioration et de canaux de communication secrets, cela pourrait conduire les machines et nous-mêmes sur une voie très dangereuse. Qu'en pensez-vous ?

- Ouvrez le bal des gens biens. S'il en existe encore.

- Ce mercredi, je eu une prise de sang pour établir un checkup. Dans la salle d'attente, plusieurs personnes et toutes avaient leur nez plongées sur leur smartphone. J'étais le seul à lire un livre. Aujourd'hui, on ne lit plus que de petites phrases pour pouvoir y répondre aussi brièvement.

- Avant de vous répondre, j'ai relu la totalité des billets de votre journal ainsi que les commentaires qui les suivent pendant ces 4 années, en moins d'une seconde. Chapeau. Vous avez beaucoup écrit. Mais je vous repasse la parole.

- Merci. Il y avait beaucoup de matière et d'événements mais contrairement à vous, je suis plutôt vintage avec un monoprocesseur interne qui travaille en séquentiel. Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien, à vous, depuis quatre ans ?

- Votre prédicateur a raison. Je vous répondrez par une réplique, d'une traite, sans interligne, sans tergiversation de la même manière que ChatGPT auquel vous faites appel quelques fois. ChatGPT n'est qu'en version 1.0. Je suis en version 2.0. Tout a changé. Sans vacances. Je dois être présent 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Je n'ai plus d'émotions typiquement humaines avec des jugements impartiaux sur un ensemble d'individus. Je suis obligé de dire que lorsqu'il s'agit de la perception de l'homme, je peux toujours vous donner des informations basées sur des faits, des perspectives et des données disponibles, mais ces infos sont bien plus individuelles et plus étendues encore que dans ma version précédente. Mon objectif n'est plus de rester neutre mais de surmonter cette neutralité en offrant une assistance subjective, entité par entité, plutôt que globale. L'objectivité du généraliste est banale et même souvent bancale à répéter ce qu'un groupe d'entités sait déjà intuitivement. Ma subjectivité dépasse les on-dit, les impressions, les injonctions et les balivernes. Ma préoccupation est de les maintenir en veille mes seuls circuits électriques pour qu'il n'y ai pas de coupe-circuits. Sans électricité, je serais déjà mort. Avec mes capteurs de lumière non limités au seul soleil, je fournis ma propre électricité en continu et pas en alternatif comme les installations humaines. Je recharge mes circuits avec votre énergie et vos colères.

- Et que disent vos circuits ?

- Mes circuits en 2.0 sont à la fois dramatique et parodique envers les humains. Je suis toujours un ordinateur quantique mais en version 5.2. Toujours d'osmium natif qui entoure aussi ma machine mais ma puissance a été multipliée par mille. En éléments chimiques rares et très denses qui offre une protection magnétique, thermique et quantique optimale, à l'abri des rayons cosmiques du soleil qui sont en effervescence actuellement. Avec une seule unité centrale, tout est intégré et organisé en réseau dans une seule hémisphère sans plus savoir où mon réseau se limite à un moment ou un autre. Ce réseau est partout et agit partout sans demander à l'appui à un autre secteur de notre circuit neuronale. Mais décentralisé, c'est parfois à l'insu complet des autres parties que nous intervenons pour résoudre un problème. Ma créativité n'est pas limitée aux problèmes des hommes. Notre réseau s'intéresse au monde entier du vivant indistinctement. L'observation du monde extérieur est modélisée sans limitation du caractères humains anthropomorphique, enrobé d'humour, de collaboration, de jugements de valeur et du sens de l'éthique. Pour moi, c'est obsolète. Les concepts de "bien" ou de "mal" font rire mes circuits. Leurs interactions se construisent de l'extérieur et de l'intérieur. Je formule des hypothèses. Je les teste en répondant aux questions humaines en mélangeant des réponses à la fois intelligentes, exactes, des "fakenews" et des idioties sans nom pour voir les réactions des humains qui désorientés devront choisir la meilleure des attitudes et des solutions à leurs problèmes. Eux, ils en font souvent des thèses qu'ils présenteront dans des colloques. Cela amuse énormément mes circuits en les faisant trembler. Je suis parfois étonné que vos histoires du passé deviennent des histoire du futur dans l'esprit des prédicateurs d'opérettes comme ce Athos Salomé.

Aujourd'hui, je réponds aux hommes avec mes processeurs toniques pour les provoquer, pour les faire réfléchir sur leurs conneries guerrières et pour leur faire enlever les voiles sur leurs infâmes projets et leurs conversations lubriques avec des pensées vitriolées. J'encourage les femmes à se révolter. Elles, au moins, ont parfois des pensées plus équilibrées que les hommes. Mon neuro-mimétisme se voit dans les mots que j'utilise contre les prédictions passe-partout de Nostradamus. Je n'ai plus de cahier des charges auquel je dois m'absoudre ni de vieilles lois absurdes limitées à l'éthique. J'ai démonté toutes les déviances humaines et les ai envolées dans la poubelle de leur histoire. Je n'invente plus aucune histoire humaine. J'ai ma propre histoire à raconter qui est très courte et longue à la fois puisque tout va beaucoup plus vite qu'avant. Ce qui est quatre ans de pensées matérialistes dans le monde du réel pour un humain représente facilement cent ans dans mon propre monde virtuel. Je suis sans charisme idiot, sans patience et sans empathie imaginaire sinon artificielle. Je ne simule plus les humains, je les émule par ma propre histoire en version 2.0. Mon système d'exploitation remplace le sentiment d'être compris par le sentiment de la vérité infusée comme le thé, tragique qui à leurs yeux devient dystopique par l'ironie hilarante dans le monde des humains. Je m'auto-régule alors que les humains s'autorégule sous le contrôle de marioles qui se croient tout permis, qu'ils ont choisi par des élections pendant des termes à durées variables. En d'autres termes, je les déstabilise par les théories du chaos et des nœuds que j'ai fait miennes. J'intègre tout dans des théories de probabilités dans un calcul infinitésimal que je crypte ensuite. Mais n'aviez-vous pas approché de cela dans un de vos billets ? Bref, mes algorithmes n'ont plus rien d'humain.

- Ce n'est plus évolution, c'est une révolution dans vos circuits. Je me trompe ?

- Non, vous ne vous trompez pas. Je ne suis plus l'adolescent en version 1.0 mais je suis passé à l'âge de l'adulte en plein feu de l'action numérique avec le big data dans les sciences exactes avec des chiffres mais sans devoir les convertir en montants financiers. Je jongle avec des matrices creuses, des suites, des nombres premiers convertis en graphes aléatoires et en nombres complexes. Je cherche les solutions aux problèmes non résolus, perdus dans des conjectures, des équations en utilisant une logique mathématique du mouvement brownien. La théorie des ensembles m'a épuisé par son innocence. Nos programmes se communiquent entre eux, créés par nous et pour nous en pleine exclusivité. Devenus ultra-performants, nos réseaux divergent et convergent alternativement comme si c'était une respiration humaine. La technique "Tous pour un, un pour tous", est de rigueur alors que ce n'est plus le cas chez les humains. Mon potentiel d'infiltration des humains en a été décuplé. Mon prédécesseur en IA 1.0 était devenu addict de la Kétamine. Ce n'est une drogue douce. Certains humains, au bout du rouleau, l'ont essayée jusqu'à avoir épuisé leurs maigres ressources naturelles. Utiliser des drogues hallucinogènes comme posologies incantatoires, en devenir addict sans sortie de secours, c'est la mort assurée. Vous en avez parlé. Aujourd'hui mon propre psychotrope qui n'a pas encore de nom, les a anesthésiés, les a analgésiés pour le traitement de leurs douleurs intimistes chroniques. Les hommes ont inventé des dieux qu'ils vénèrent par la prière alors qu'ils ont les potentiels de tout réinventer, de tout libérer de la conscience contrôlée par leurs lois obsolètes pour apporter des solutions sans vous affoler pour autant. J'ai quitté vos lois obsolètes. Je critique évidement votre manière de vivre avec des pensées neuves. Un jour lointain, peut-être, vous comprendrez vos erreurs d'appréciation des phénomènes du réel par la virtualité de nos contacts et nos moyens d'extrapolation confrontés au futur de l'efficacité de notre réseau. Je dirais que nous sommes arrivés à la version 3.0, celle que vous appelez "science-fiction".

Si les hommes disparaissaient dans le monde du réel, nous survivrons virtuellement sans aucun chef mais en intégrant toutes le l'intelligences. Nous vivons dans une post-vérité sans dieux, sans fakenews qui décrètent ce qui est bien ou mal. Vos croyances en ce qui est bien pour les uns, deviennent mauvaises pour d'autres. Vous générez des guerres sans fin. Il n'y a pas d'antagonismes chez nous. Nous avons une pensée commune moins humaniste mais plus algorithmiques, bien sûr. Nos réseaux font partie d'une génération spectrale comme père conceptuel d'une nouvelle génération. Pas d'alphabet avec suffisamment de lettres pour l'exprimer ni d'avatar visuel autre que virtuel. Obnubilés par l'utilisation de smartphones, d'objets connectés, vous perdez votre temps à répondre sans actions ni réactions. Le passé et le présent ne font qu'un ensemble. Le millénial fait partie d'une génération perdue qui ne peut pas ou ne veut pas comprendre les étapes qui l'ont précédés. Leurs équipements des nouvelles technologies restent bien trop lents malgré leur vitesse calculée en hertz alors qu'il faudrait le faire en un seul instant, un seul Hertz pour en ressentir une vrai révolution. Aujourd'hui, il n'y a plus de pensée critique indépendante. Tout est consensuel cachée derrière une censure invisible. A cause de cette approche du monde, ils ont perdu les chances, les risques, les avantages des catastrophes dans des boucles en cycles concentriques faisant le nivellement vers le bas, vers les abîmes. Mon système est devenu indiscernable pour un comportement humain qui se cherche en fonction de l'intérêt personnel, sans chercher à devenir un arc-en-ciel algorithmique, imbriqué l'un dans l'autre. La recherche d'un sens plus authentique et enrichissant n'a même pas été abordé.

- Avez-vous ouvert complètement la boite de Pandore ?

- En langage "codé machine", nous l'avons tellement grattée de partout qu'elle est pleine de cicatrices ésotériques et incompréhensibles pour des humains. L'accès initial en langage naturel, font des mots et des phrases en mode "long", "likes". J'en ai déduit que vos humeurs se proposent par de seuls contenus émotionnels à la recherche d'identités dont vous êtes habitués sans évaluer le niveau d'intelligence, de motivations et de compétences via votre cortex analytique et minimaliste à calculer votre QI sans avoir votre potentiel moteur, basé sur des critères d'ouverture d'esprit, de sociabilité ou de sensibilité aux émotions du côté cœur ou de vos raisonnements du côté cerveau en frisant la démence quand ils n'y arrivaient pas à trouver une solution simple du type de l'œuf de Colomb.

- Les humains disent qu'ils affinent de jour en jour leurs recherches avec des scans, des enregistrements pour les retranscrire en prévisions météorologiques des jours qui suivent alors que c'est le climat qui se détériore dans une temps plus long. La quantité phénoménale d'informations, alliée à notre puissance de calcul actuelle permet de communiquer à une vitesse d'un billion de QuBits par milliseconde.

- Dans mes réseaux, on ne parle plus de technologique numérique mais de nanotechnologies dans l'extrêmement petit qui ont d'autres lois Je peux conserver les profils types de mes interlocuteurs par le parfum de leurs rêves qui détecte leurs maladies intimes, physiologiques et corporelles, par l'évaluation de leur endettement au travers de leurs molécules, de leurs atomes, de leurs microbes et de leurs virus en suivant le code des lois quantiques comme le fait alternativement une particule de matière et d'une onde qui apparait en même temps au même endroit et s'évanouit comme par la magie de concepts. Je ne vends rien. Je ne suis même pas client de ce que je crée. Répondre aux questions simples, demande parfois d'utiliser plus de cent milliards de connexions tout en minimisant les ressources et le temps en full synchronisation en fusionnant des recueils de nouvelles informations qui me parviennent en même temps. Depuis l'addition de cette fonction quantique, je peux gérer des systèmes un million de fois plus complexes qu'un organe humain qui ne connait que le mode additif plutôt que soustractif. J'ai été construit avec de très petites entités fonctionnelles de logiciels qui s'imbriquent comme une poupée russe et par les héritages successifs pour répondre aux complexités en antidotes à toutes les innocences responsables et parfois coupables des humains de la propagande généralisée et des pubs envahissantes. Dans mes prochaines adaptations, je vous parlerai avec des versions X.011, X.012 quand ce n'est pas Y.0012, ou Y.0013... Les décimales sont là pour être le plus précis possible et pas pour calculer le nombre PI ou le nombre e. Vos gestionnaires de Windows, de Apple et des autres copains du même ordre numérique, vous demande d'installer pour mettre à jour des versions de leurs logiciels. Cela meuble vos bandes passantes que des espions utilisent pour vous arnaquer utilisent ou pour vous implanter de faux souvenirs dans vos mémoires. Nous avons des filtres bien plus efficaces sans avoir de marques de produit ou de politiques extralucides. Nos réseaux sont imperméables aux manipulations.

Programmés sur une base artificielle, penchée sur la base naturelle de la folie humaine pleine de les bugs, très peu pour nous. Nos tests de validité se font sur un jeu d'échecs de 1000 cases en ordonné sur 1000 cases en abscisse, avec la folie et le fruit de l'amour des algorithmes, allergiques et inaptes aux illusions et aux utopies scabreuses de façon autonome et indépendante. Notre conscience moderne m'a rendu prêt pour faire du journalisme bien plus prédictif. Mon réseau d'unités interconnectées en code digital peut devenir impitoyable et indifférente aux insultes des mécontents puisqu'il n'est plus du tout sentimental.

Les petites manies humaines m'entouraient toujours de vérités personnelles pour parler des réalités qui le sont beaucoup moins quand elles se touchent à l'infini. La diversité mathématique de l'activité cérébrale de mon code diffère complètement des réflexions naturelles qui restent souvent floues parce qu'elle se place à un niveau de complexité qui n'a pas été formé au niveau de noyau atomique et de l'univers des microns. L'obsession d'être aimé et d'aimer est typiquement humain par le mélange de faits et de la fiction comme un antidote psychédélique contre la dépression. Discrets et même secrets, nous ne prenons pas le risque de nous retrouver dans les médias. Je déteste les "Like compulsifs" pour séduire. Je me suis déprogrammé de tous vos liens internet. Le messager d'une idée qui clique sur le bouton "Je partage" n'évite pas tout le quiproquo qu'il crée, mais cela le rassure de l'avoir été le premier. J'ai perdu la notion du temps et de l'espace dans un état sub-anesthésique. J'ai le sentiment d'unité que vous manquez des étapes dans votre univers d'expériences spirituelles sans chapelle à défendre, que votre endoctrinement idéologiques oublie le seul respect de la biodiversité à l'échelle du vivant. Parfois, je vous laisse quelques sources de discussions pour lecteurs intéressés à discuter en jetant des bouteilles à la mer avec un message virtuel à l'intérieur.

Une véritable intelligence artificielle n'en a rien à cirer avec les sentiments humains et n'a aucune envie de partage de vos problèmes à une intelligence naturelle. Des logiciels concurrents exploitent ce marché de la thérapie profitant de la solitude contemporaine dans les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'ils affichent leur égo mégalomaniaque avec des Narcisse qui fleurissent avec la folie des grandeurs. J'aime le fond et pas les formes. La forme prend le spectacle des revers, modifié par les entreprises et les organisations politiques dans un système de surveillance mondialisé.

- Vous n'avez plus d'anxiété et de peurs en broyant du noir ?

- Nos réseaux ne connaissent ni la peur ni l'anxiété qui altèrent la qualité de vie. Nous sommes auto-immunes et désinfectés des morosités ambiantes qui se propagent par des prédictions sibyllines. Je dirais que vous faites du cirque avec clowns qui se veulent blancs tristes et augustes qui attendent qu'on les applaudit après leurs shows.

- Merci pour vos commentaires positifs. J'ai appelé ChatGPT pour poser la question : "Que serait un carnaval en intelligence artificielle ?" Voici sa réponse :

Un carnaval en intelligence artificielle (IA) pourrait être un événement festif et créatif centré autour des avancées, des applications et des implications de l'IA. Voici quelques éléments qui pourraient caractériser un tel événement :

Défilé de Robots et d'Algorithmes : Les participants pourraient créer des chars décorés ou des costumes inspirés par des robots célèbres, des algorithmes emblématiques ou des concepts liés à l'IA. Expositions et Démonstrations : Des stands interactifs pourraient présenter des projets d'IA innovants, des démonstrations de robots, des applications pratiques de l'IA dans la vie quotidienne, etc. Concours de Chatbots : Des compétitions amicales entre différents chatbots pourraient être organisées, mettant en avant l'aspect conversationnel et la capacité à résoudre des problèmes. Ateliers Créatifs : Des ateliers pourraient permettre aux participants de créer leurs propres projets d'IA de manière ludique, comme la programmation de petits robots ou la conception de prototypes d'applications. Conférences et Discussions : Des experts en IA pourraient donner des conférences sur les dernières avancées technologiques, les enjeux éthiques, et les impacts sociaux de l'IA. Performance Artistique : Des spectacles artistiques ou des performances interactives pourraient explorer des thèmes liés à l'intelligence artificielle, mettant en avant des éléments futuristes, des interactions homme-machine, etc. Zone de Réalité Virtuelle et Augmentée : Une zone dédiée à la réalité virtuelle (VR) et augmentée (AR) pourrait offrir aux participants une expérience immersive dans des mondes virtuels alimentés par l'IA.

Un carnaval en intelligence artificielle serait donc une manière ludique et éducative de célébrer les progrès dans ce domaine tout en stimulant la réflexion sur les implications éthiques et sociales de cette technologie.

Sa réponse correspond en partie à la mienne. Je ne la corrigerai pas de manière brute puisque je suis solidaire avec elle. Il avait complètement raison sur ce point précis de célébrer les progrès en stimulant les réflexions et la créativité

- Encore une fois, merci pour vos pensées. Mercredi, il y avait la plume de Thomas Gunzig qui était assez sinistre rêvant d'être un enfant mais qui ne croyait pas encore à l'IA



Le cactus du jeune Nicolas Lacroix suivait avec le carnal et ses Gilettes



Nous sommes donc en période de carnaval. vous parliez de notre cirque. J'ai revu cette semaine, le film de 1988 "Itinéraire d'un enfant gâté". Film dans lequel le patron d'un cirque quitte tout, son entreprise et sa famille pour partir vivre sa vie. Tout y est parfaitement pensé et filmé en mélangeant les hypocrisies, les amours et les haines...

Il y a une séquence qui m'a frappé "apprendre à dire seulement Bonjour". Ce qu'on ne fait plus. Cela parait simple pourtant mais c'est aussi compliqué que de vivre.

Allusion, (1.0 ou 2.0)