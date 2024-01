La palme du jeune premier

Tout est bon dans ce rejeton.

Voilà qu'un jeune premier va s'atteler à redresser un quinquennat qui partait en quenouille. Nous eussions pu épargner du temps et des crises si nous avions pu susurrer à l'oreille de notre bon monarque que les bornes se trouvent toujours au ras du sol et parfois des pâquerettes en rase campagne électorale et que prendre pour bras droit une femme suppose de la respecter un tant soit peu, ce qui ne fut jamais le cas chez ce misogyne notoire.

Maintenant, il revient au bon peuple de lever les yeux pour porter notre regard vers des horizons plus lointains. Le charmant Gabriel n'a donc pas été choisi au hasard même si en supplantant un rival connu pour avoir le dard en main et les dents qui rayent le parquet, il risque de semer un brin la zizanie dans ce panier de crabes.

Pour ouvrir l'horizon sur ce choix qu'il ne m'appartient nullement de juger, je vais vous informer des aussi scabreux que subliminaux qui ont prévalu à cette bonne pioche dans la famille des virtuoses du retournement de veste. Comme chacun l'ignore, au palais on aime bien les analogies et les métaphores, les messages codés et procédés alambiqués. Je vais me faire fort de vous en dévoiler les arcanes.

Le nom d'Attal ne sort pas d'un chapeau ni même d'un béret basque. Né à Clamart il a fait sienne la devise chère à certaines fripouilles de la place : « À Clamart, t'y nique ! » et c'est justement du côté de la Martinique qu’il faut aller chercher le totem qui justifiera sa promotion levant les yeux jusqu'à 35 mètres de hauteur : justement l'âge de ce récipiendaire, on peut apercevoir la cime d'un Attalée, un magnifique palmier qui réunit en lui tout ce qu'attend le président de son nouveau favori.

Cet arbre est plein de ressources. Avec ses feuilles on fabrique des balais ce qui ne sera pas inutile pour nettoyer les écuries d'Augias que sont devenues les contre-allées de ce pouvoir en dégénérescence. Avec ses fibres on obtient des cordes alors que justement cette majorité manque de liant et mérite de se resserrer autour des valeurs prônées par son chef sans qu'on en perçoive toujours la cohérence.

Le cœur de ce palmier Attalée issu de la base des tiges fournit lui aussi un aliment excellent pour la santé et d'un goût des plus agréables. Après une période parlementaire tout à fait indigeste cet apport d'une douceur nutritive sera du meilleur effet. Nos chers députés cesseront peut-être de recourir aux substances prohibées pour jouir des bienfaits d'un produit naturel.

Pour compléter la dimension gustative, après ce plat de résistance l'Attalée donne également des fruits sucrés qui a défaut d'être de croissance, mettront du baume au cœur à des godillots qui ne savaient plus sur quel pied danser. De plus ce bel arbre est fort décoratif ce qui permettra aisément de redorer une image que sa devancière avait singulièrement rendue sinistre.

Mais attention, cet arbre est sensible au gel. Il ne faudrait pas qu'il y ait un refroidissement des relations avec la partie la plus droitière de l'opposition même si sa capacité à fournir des cordages lui permettra sans doute de tenir le cap en essuyant un gros grain. C'est du reste ainsi qu'il se multiplie grâce à ses graines au printemps. Nous en acceptons l'augure avec empressement.

Avec lui, ce ne sera peut-être pas toujours l'Amérique mais nous pouvons espérer récolter les fruits de la croissance à moins que la flamme olympique ne nuise grandement à cette belle plante pleine de promesse. Par contre, dans une logique de développement durable, il n'est pas impossible que la susdite flamme ne brûle à l'huile de palme et consume nos derniers espoirs de médailles. Avec l'Attalée on peut s’étaler.

Tout ceci peut bien sûr n'avoir aucun sens même si, avec ce président disruptif on ne fait jamais de remaniement sans casser du bois sur le dos des anciennes idoles rejetées.