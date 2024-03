Le bout du rouleau

@charlyposte

De Kandinsky, on connaît moins les tableaux dits « figuratifs », mais on ne peut pas apprécier les unes sans connaître les autres qui font ressortir l’héritage culturel russe, moins perceptible dans ses tableaux abstraits. Mais dans les deux cas, on peut constater ce qu’il a consrvé de la tradition de la peinture sur verre et des icônes.