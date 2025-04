Conduite à haut-risque.

Il est prudent de conseiller à un quidam s'aventurant dans un centre-ville ancien de disposer d'une curieuse compétence qu'on désigne sous un vocable des plus imagés. C'est ainsi que lorsque les rues sont étroites, tortueuses et qui plus est fréquentées par des véhicules légers évoluant à contre sens et souvent dispensés des principes réglementant la circulation, il devient vital de posséder en autre qualité celle d'avoir un compas dans l'œil. Ma légendaire étroitesse d'esprit associée cette fois à une vision parcellaire des choses me conduit ici à m'interroger sur le sens à donner à cette sage et prudente recommandation.

Quoique désormais nos véhicules contemporains disposent d'une direction assistée qui en autre bienfait leur facilite grandement le rayon de braquage, je m'interroge conséquemment sur la nécessité de se glisser dans le champ de vision de cet objet archaïque qui se contentait jadis de faire des ronds tout en perçant avec complaisance nos cahiers d'écolier. L'usage de cette expression suppose-t-elle d'attendre l'heure de pointe pour valider cette recommandation qui me laisse pantois et éventuellement borgne ?

Que penser alors d'un pilote obéissant qui soudain se retrouve avec une mauvaise mine ? Ne serait-ce pas là manière habile de le suivre à la trace pour les chantres d'un vaste système de vidéosurveillance du flux routier ? Ne se contentant pas alors de laisser derrière lui un panache de fumée, il lui faudrait de plus, abandonner dans son sillage quelques traces de gomme sur le bitume. La ligne droite n'étant plus de mise dans le trafic urbain tandis que la courbe règne en maîtresse absolue d'un flux diabolique et souvent à l'arrêt.

Faut-il attendre que cette fameuse gomme efface toute trace de dérapage d'une mine qui emprunte un périphérique qui circoncit le centre urbain ? Les deux jambes du compas n'allant pas au même rythme, il y a toujours la possibilité de se mêler les pinceaux dans de vastes encombrements d'autant que les sens uniques ne respectent pas toujours le sens trigonométrique. L'usage du compas dans pareil cas exige doigté et souplesse afin de circonscrire le pilotage dans une aire géométrique renvoyant à l'historique centre intra-muros.

Fort de cette réflexion qui loin de faire le tour de la question se heurte à d’innombrables ronds-points, je me dois de conclure que la susse dite expression ne relève que de la simple métaphore sans qu'il faille l'appliquer au pied de la lettre. Cependant, il est permis de porter un regard critique sur une formule qui met grandement en danger l'intégrité physique d'un conducteur dans une société qui n'a plus du tout le sens de la périphrase.

Ce texte, loin de tourner en boucle, met l'accent sur les dangers d'user de telles formules désormais. Les mobilités ayant tendance à se diversifier à l'extrême, chaque usager peut considérer que la remarque vaut pour cet autre qu'il voit d'un mauvais œil et qu'il perçoit comme un adversaire potentiel ou pour le moins, un concurrent dans son désir de se mouvoir plus vite que les autres usagers.

Le compas loin de se ficher dans l'œil peut devenir alors une arme redoutable pour qui entend transgresser les règles communes et échapper au cercle de plus en plus restreint des conducteurs respectueux du code de la route et de l'indispensable courtoisie routière. Est-ce parce que je vois d'un mauvais œil l'évolution de notre mobilité que je vous impose la lecture de ce billet qui franchit allégrement la ligne jaune ? À moins que ce soit le fameux compas maritime qui suppléerait le cas échéant à une panne de GPS. Je me perds en conjecture sans parvenir à suivre ma bonne étoile sous l'égide de Saint Christophe.

Ne pouvant répondre à toutes ces questions, je vais abandonner le cheval fiscal pour revenir au déplacement en charrette tirée par des bœufs dont la devise est comme chacun le sait ici-bas : « Bon pied, bon œil ! » Comprenne qui pourra !