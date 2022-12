Le feuilleton de chaque instant

L'épisode nous tombe du ciel.

J'aimerais vous parler d'un temps durant lequel il y avait des saisons qui ne renvoyaient pas à une série quelconque, télévisée qui plus est. Le temps se satisfaisait d'une réitération annuelle, d'un cycle qui convenait à tout le monde, même si parfois, il pouvait y avoir quelques exceptions notoires. Pour tous, 4 saisons ponctuaient la rotation de la Terre autour du soleil tandis que des fêtes rituelles venaient marquer des passages symboliques.

Deux solstices, deux équinoxes sans qu'il fût besoin d'un générique et de bandes annonces, de présentatrices ou d'experts pour évoquer telle ou telle facétie du ciel. Puis tout a basculé au point qu'il n'est pas certain que tous les enfants connaissent encore ce programme immuable qui n'a absolument pas besoin de zapette : Printemps, Été, Automne, Hiver.

Les saisons dorénavant doivent se plier aux impératifs de l'actualité brûlante qui a besoin de spectaculaire, d'images chocs et d'une tragédie qui occupera toutes les conversations des gogos. Se pliant au langage du moment, les Épisodes réclament leur quart d'heure de célébrité. Ils sont multiples, ils font du reste en toute logique la pluie et le beau temps, mais en partant d'un mystère et d'une dramaturgie qui feront de l'audience.

Faut-il que je déroule pour vous les épisodes qui font la une, qui animent toutes les conversations et surtout qui méritent des milliers d'images prises de son balcon ou de sa fenêtre pour annoncer à la ronde, les péripéties météorologiques qui pimentent votre quotidien ?

Épisode de gel dans des départements en alerte orange. La SNCF annule ses voyages tandis que les préfets invitent les citoyens à rester chez eux tout en prenant bien garde de baisser le chauffage par solidarité avec les personnels du département qui se trouvent en première ligne pour répandre du sel sur les chaussées.

Épisode caniculaire sur tout le pays. La ministre de la santé invite les personnes fragiles à boire régulièrement sans forcer sur le climatiseur qui provoque la surchauffe des centrales privées d'eau dans les rivières. La solidarité doit fonctionner à plein régime pour compenser le désinvestissement systématique de l'État dans tous les domaines.

Épisode de pluies violentes qui en quelques heures provoque des chutes d'eau équivalentes à deux mois de précipitations. Les autorités invitent les automobilistes à ne pas s'aventurer près des rivières qui sortent de leur lit tandis que le ministre, vient entraver les secours qui tentent de récupérer les personnes isolées par les flots tumultueux, afin de passer à la télévision au moment du journal de 20 h.

Épisode neigeux d'une rare virulence qui interdit tout trafic sur une grande moitié nord du pays. La paralysie des transports entraîne des scènes de naufrage que nous ne manquerons pas de rendre compte en envoyant en dépit des risques, des équipes pour vous distraire du malheur des autres. Un appel aux dons est du reste organisé pour fournir en équipement de survie, les naufragés de l'Autoroute qui de toute manière, devront acquitter leur péage quand ils quitteront cet enfer.

N'étant pas un excellent scénariste pour de telles séries, je vous laisse poursuivre ce petit inventaire des communiqués qui nous évitent de nous préoccuper des véritables problèmes. Tout est bon pour noyer le poisson, la permanence de ce merveilleux système libéral impose de détourner les regards. Le pain et les jeux ne sont désormais plus suffisants. Le temps qu'il fait a pris une importance considérable alors que justement, son dérèglement est cause de cette machine infernale.

À contre-temps.