Une pointe de beurre …

Quand j’étais petit, on achetait le beurre dans une ferme où ils le calibraient dans des moules en bois,ovales et à bords festonnés, pour obtenir toujours le même poids. La face supérieure de la plaquette était ornée d’un joli quadrillage, et ma mère avait demandé un jour à la fermière comment elle faisait pour obtenir ce motif.

La dame avait répondu : "Oh, c’est facile : je prends mon peigne et j’entrecroise".