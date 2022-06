Une rencontre qui fait réfléchir : L’homme qui avait loupé le bus de la sénilité

Je m'apprête à manger au soleil pour ma pause déjeuner, bercée par les voix des clients aux terrasses, quand je vois arriver vers moi un senior, marchant certes avec un bâton de marche mais d'un pas alerte malgré la pente. Il commence à m'exprimer sa légère déception : son bus n'est pas passé ! Je lui propose alors de regarder avec lui les horaires et lui explique que son bus n'a pas eu de retard, mais passera dans une heure : il s'est simplement trompé de ligne. Commence alors un dialogue mémorable : ( je ne vous fais part que de la partie le concernant ; il m'a posé aussi plein de questions sur moi, mais c'est nettement moins intéressant)

En riant, il me dit :

- Ça y est, je l'ai faite ! Je fais une bourde par jour, aujourd'hui, c'est le bus ! Vous savez à mon, âge, on est moins attentif... J'ai 96 ans !

En entendant son âge, je suis piquée de curiosité : voir quelqu'un si vieux et en si bonne santé reste rare...Sentant que ce monsieur a une envie débordante de discuter, mon côté journalistique s'engouffre dans la brèche :

- Vous avez vraiment cet âge ?

- Mais oui ! Et vous voulez que je vous dise ? Je serais le centenaire de ce village, j'y travaille ! (Riant) Personne ne me croit quand je dis mon âge ! Quand je vais à l'aéroport, ça peut pas manquer, on regarde à deux fois mon passeport !

- Parce que vous voyagez beaucoup ?

- Une fois par an, je m'offre un cure thermale en Roumanie. On s'occupe bien de moi là-bas ! Mais, vous savez je prends soin de moi ; je vois régulièrement une esthéticienne pour mon visage et puis, je suis suivi par une dermatologue, qui me dit de ne pas m'inquiéter. Malgré mon âge, je suis en pleine forme. Je prends juste un petit traitement de... (Il cherche quelques secondes pour me sortir le nom d'un médicament à coucher dehors, tout content d'avoir retrouvé le nom...Moi qui ne retiens même pas le nom des antidouleurs et qui décrit la couleur de la boîte au pharmacien...) J'ai des taux de glycémie haut, mais le pharmacien dit que c'est normal à mon âge ! Tout est dans l'ordre ! Vous allez rire, je suis plus en forme aujourd'hui que quand j'avais 40 ans ! Oh, à l'époque, j'avais un problème d'épaule et toujours un truc qui n'allait pas. Maintenant, bon je marche avec un bâton, mais vous me verriez sur les pistes de ski...Je redeviens un jeune homme avec une agilité incroyable !

- Euh...parce que vous skiez ?

- Et comment ! Tous les matins je skie !

Il commence alors à me décrire toutes les pistes qu'il prend...Parmi les plus difficiles, à plus de 2000 m d'altitude...Tout était tellement clair et détaillé que je suis bien obligée de le croire !

- Ah, oui, bravo...(dans ma tête j'espère surtout qu'il ne me pose aucune question en retour, moi qui peine encore sur une piste bleue. Je décide donc de changer habillement de sujet...) Et pour être en si bonne forme, vous avez un mode de vie spécial ?

- Alors, moi, mon secret, c'est que je cuisine tout moi-même. Je mange peu de viande ou alors de la qualité. Beaucoup de poisson, et des légumes...Ce n'est pas bien compliqué mais devinez quoi ? J'adore ma cuisine ! Je peux d'ailleurs vous dire comment je cuisine la côte de bœuf...Oh ça me rappelle ma vie avec une de mes ex femmes, on se faisait des côtes de bœuf extraordinaires ! Elle avait un talent fou pour les faire !

- Vous vivez toujours en couple aujourd'hui ?

- J'ai été marié 3 fois. C'était bien mais au bout d'un moment, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Non, j'ai préféré largement mes relations...Oh, quel est le mot...Zut ça va me revenir...

- (je me hasardais à l'aider ) Euh...extraconjugales ?

- Non, non, pas exactement...Bref, je retrouverai (je pense qu'il voulait dire "en concubinage"). Je ne vis plus en couple, mais je ne me sens jamais seul dans mon studio, je suis heureux ! Je sors, je rends visite aux commerçants, il y a une dame qui passe m'aider pour les papiers et le ménage 2h par semaine et puis regardez, qu'est ce que je fais là ? Je parle avec vous ! Non, je ne souffre jamais de la solitude, je me sens libre au contraire !

- Vous faisiez quoi comme métier avant ?

- Oh il y a longtemps, je travaillais dans les affaires, une dizaine d'années en Afrique...(je n'arriverai pas à en savoir plus). Mais ma vraie vie à commencé à partir de la retraite : du temps libre, le forfait de ski gratuit ! Je rigole quand je vois les gamins de 60 ans trop sérieux ! Pour moi, ce sont des gosses qui ne comprennent encore rien à la vie ! (et là j'ai réalisé que ce monsieur avait pris sa retraite il y a plus de 30 ans...)

Observant fascinée sa peau, je ne peux m'empêcher de demander :

- Mais le soleil africain et montagnard ne vous ont pas fragilisé la peau ?

- Je n'ai pas fait assez attention à ma peau étant jeune, surtout que, moi j'avais une peau grasse, alors j'ai toujours cru que cela me dispensait de crème solaire ! Je n'en ai jamais mis une goutte, j'aurais dû... Enfin, comme vous le voyez, je n'ai pas une si vilaine peau... (on lui donnait 70 ans, seules ses rides d'expression étaient marquées) et puis, moi, j'aime le soleil, je suis naturiste, donc je peux vous dire que j'en ai profité du soleil ! (J'ai retenu ma respiration pour ne pas rire devant tant de spontanéité !)

L'heure est passée très vite et je l'avertis que son bus est sur le point d'arriver. Pas pressé de repartir, il prend le temps de me serrer la main en répétant plusieurs fois mon prénom pour s'en rappeler :

- Je vous remercie de m'avoir tenu compagnie, je me souviendrai de vous et je repasserai vous voir !

Chose dite, chose faite, il repasse souvent avec la même bonne humeur, il me reconnait tout de suite et m'appelle par mon prénom.

A chaque fois que je le rencontre ou que je pense à lui, je prends un large sourire et je me dis : "Ouah ! La curiosité, une bonne hygiène de vie et la sociabilité sont les maîtres mots d'une vieillesse heureuse et nous avons tout notre temps pour y arriver ! Carpe diem !-)"

NB : Notre Jacques a bel et bien fêté son centième anniversaire, comme il rêvait de le faire !