Où diantre l'ai-je mise ?

Certains beaux esprits prétendent qu'il est recommandé de prendre une décision à tête reposée. Si le propos ne manque pas d'aplomb et qu'on peut même affirmer qu'il est frappé du sceau du bon sens, néanmoins il manque singulièrement de précision. Où diantre faut-il mettre ce crâne et son contenu qui a besoin de cogiter ? Et d'ailleurs, est-il bon de réfléchir où ne vaut-il pas mieux agir sur un coup de tête ?

La seconde hypothèse infirmerait ipso facto la première car la susse dite caboche ne peut frapper un grand coup si elle est rangée ailleurs qu'à sa place naturelle. Il y a de quoi s'arracher les cheveux lorsque l'envie vous prend de considérer de telles formules au pied de la lettre. Moi qui du reste ait souvent la tête ailleurs sans vraiment savoir ce qui lui passe par elle-même, je pense affirmer qu'il est impossible de reposer une chose dont on ignore tout de sa localisation.

Vous allez prétendre que je fais en la circonstance ma mauvaise tête et certains vont se piquer de m'épingler. La critique est aisée certes mais fondamentalement injustifiée. Elle ne mérite en aucun cas ce jugement dépressif. Ma tête peut ne pas vous revenir sans pour autant que vous vous la payez ainsi par de viles remarques.

Si nous examinons posément les choses, une tête reposée aura au préalable été posée une première fois. Peut-on accorder foi à cette idée sans se voiler la face. Agir de manière posée suppose réflexion et analyse alors que le faire en étant reposé, donnerait la primauté à la spontanéité et à la fraîcheur d'esprit. La contradiction semble patente.

Prenons le problème à bras le corps. Une tête qui ne tourne pas rond risque fort de vous mener nulle part. À l'évidence, la rotation n'est pas le meilleur moyen de tailler la route pour une tête qui entend faire son chemin dans l'existence. On pourrait tout aussi bien lui conseiller de couper à travers champ, de sortir des sentiers battus, de fuir les routes toutes tracées. Mais comment trancher quand on est une mauvaise tête ? Le couperet risque de tomber et mettre fin à ces circonlocutions vaseuses. Ce serait ainsi un curieux retour à la révolution initiale.

Si l'esprit à l'intention de mener le reste du corps, prendre la tête exige de savoir où la mettre. Sur l'épaule d'un être cher est sans nul doute une manière fort agréable de la confier en de meilleures mains même si le risque de perdre la raison n'est pas à exclure. L'amour suppose un tête à tête qui ne peut se passer de ces dernières. Il convient donc d'avoir la tête sur les épaules pour se lancer dans l'aventure.

D'autres iront jusqu'à prétendre qu'une tête de cochon finira forcément son parcours en eau de boudin. La remarque vaut pour qui aime faire l'andouille ou bien se plaint à jouer les écervelés. Cependant la sagesse populaire affirme que tout est bon dans le cochon. Qui a un peu de cervelle comprendra aisément le propos.

La tête mérite bien des égards pour être à la fois bien pleine et bien faite. Si ne pas la perdre de vue demeure une difficulté majeure, il n'en reste pas moins qu'il est primordial de ne pas se payer celle des autres pour éviter que la vôtre soit mise à prix. D'ailleurs fixer son montant serait fort complexe et vous prendriez le risque de vous retrouver avec une valeur fixée à la tête du client.

Le prix, nécessairement indiqué sur les étiquettes, vous auriez ainsi une renommée qui se répandrait de bouche à oreilles pour finir en tête de gondole. Il me faut laisser là ce propos sans queue ni tête, quoiqu’il se pourrait bien que ce soit précisément en cette place que j'ai placé mon cerveau comme nombre de mes camarades masculins. Finalement, je sais où se trouve ma tête, c’est bien là l'essentiel afin que ce récit ne s'achève pas en queue de poisson.

À contre-tête.

