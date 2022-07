Bruissements de pins...

Bonjour rosemar et merci pour ce moment de grâce plein de poésie

je venais de me prendre la tête avec ma soeur, le ton est monté un peu haut et je me suis dit que lire un peu de Nabum ou de rosemar me ferai le plus grand bien et bingo le dernier article publié c’est rosemar qui parle des pins, du soleil et du sud !!!

ça m’a fait un bien fou, j’ai encore de vieux réflexes d’étudiant et je jette un oeil sur l’ensemble avant de commencer à lire, j’ai donc lancé la musique en lisant le texte et j’ai passé 4 minutes délicieuses et grâce à vous je suis aussi détendu qu’après 1h de yoga

en plus les commentaires ne sont pas encore trop agressif et un petit mot de Lampion c’est toujours agréable même si là j’y arrive pas :-=

ce Lampion décidément, il est...abusé par les mythes !!!