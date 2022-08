Irène et le crapaud

Un compagnon pour la sorcière

Irène, la Malnoue de Sologne, pour passer le temps, à moins que ce ne soit pour penser à de nouveaux sortilèges, se promenait tranquillement au bord d’un étang quand un héron attrapa dans son bec un petit crapaud qui passait à proximité de l’oiseau aux aguets. Ce spectacle propre à la loi immuable de la nature eut cependant l'heur de déplaire à la vieille sorcière. Il faut bien admettre qu'elle avait une préférence affirmée pour le crapaud qui en bien des aspects avait de nombreuses similitudes avec elle dans l'esprit des gens du pays.

Le pauvre batracien se trouva pris au piège de l’oiseau qui, importuné par la présence de la sorcière dont il devinait les pouvoirs maléfiques, s’envola pour déguster sa prise plus loin. Le héron, hasard ou intervention diabolique, trouva sur son chemin une corneille agressive qui l’attaqua en plein vol. La corneille, j'espère que vous garderez ce secret, venait précisément de s'envoler de l'épaule de dame Irène.

Pour se défendre de ce charognard redoutable, l'échassier qui n'est pas des plus à l'aise en vol, lâcha le crapaud pour prendre la fuite. Tandis que la corneille, sa mission accomplie revint se percher sur sa maîtresse, le batracien qui venait de vivre son baptême de l'air, tomba mollement sur un tapis de bruyère, au pied de La Malnoue.

La bonne sorcière de Sologne croyait aux signes du destin même quand, comme dans le cas présent, elle lui avait donné un petit coup de main. Irène prit le crapaud dans sa menotte, l’observa attentivement. Elle savait qu’elle était trop vieille pour profiter d’un époux ; le temps était passé de batifoler dans la forêt et de mener grand sabbat. Cependant, elle se sentait seule. La présence des vipères, de sa corneille et de quelques chouettes et hiboux ne pouvait combler sa terrible solitude.

La Malnoue éprouva soudain le désir d’avoir un fils à chérir qui s’occuperait d’elle tendrement. Point n'était besoin pour elle de recourir à un quelconque inséminateur ou à des procédés que la science ignore, elle savait comment s'y prendre dans le catalogue de ses pouvoirs miraculeux. Elle embrassa le crapaud qui se transforma sur-le-champ en un jeune berger.

Durant deux années, La Malnoue et son fils adoptif vécurent heureux sans qu'elle déclarât cette naissance aux services de l'état civil de sa commune. Elle n'eut d'ailleurs qu'à se féliciter de cette petite omission. Mais ceci, nous le découvrirons plus tard. Toujours est-il que cette compagnie modifia singulièrement le comportement de l’irascible sorcière. Les gens du bourg se félicitèrent d'une métamorphose dont ils n'avaient pas l'explication, Irène s’évertuant à tenir au secret son rejeton adoptif.

La vieille avait cessé de jeter des sorts ; les gens du voisinage s’en trouvaient fort bien. Elle passait son temps à raconter des histoires à dormir debout à ce fils tombé du ciel. Est-ce pour ça que ce pauvre diable, levait souvent les yeux aux cieux quand sa mère lui racontait des sornettes.

Le jeune homme du reste commençait à trouver le temps fort long, d’autant que sa vieille mère radotait de plus en plus sérieusement. De son côté, la birette s'inquiétait de perdre la main à se montrer trop gentille depuis tout ce temps. Ce fils finissait par lui peser grandement et surtout, elle avait grande crainte de perdre ses pouvoirs maléfiques qu'elle s'était juré de ne pas mettre en œuvre devant lui.

Un jour, ça va de soi, elle eut une mauvaise idée derrière la tête. Irène interrogea son gamin. Elle lui demanda ce qui lui ferait plaisir si elle avait la possibilité dans l'instant d'exaucer son vœu. Le gentil garçon en bon ingrat, comme le sont tout naturellement tous les jeunes gens de son âge réclama une jeune bergère pour unir sa destinée à la sienne.

Pour la Malnoue ce n'était qu'une merveilleuse aubaine. Tout en se gratta la verrue qu’elle avait sur le bout d’un nez aussi aquilin que possible, elle prétendit à son fils qu'elle était un peu sourde, manière de justifier le forfait qu'elle allait commettre. Elle avait déploré que la région était infestée de caquésiaux, ces maudits moustiques qui la tourmentaient plus que tout autre. Jamais elle n'avait songé que c'était sans doute la juste récompense d'une hygiène intime largement défaillante.

Pour satisfaire sur le champ son rejeton et faire d'une prière deux mauvais coups qui tourneraient tous deux à son avantage, elle cracha par terre et psalmodia une curieuse mélopée. Aussitôt le berger redevint crapaud alors qu'une adorable petite femelle crapaud passait justement par là.

Il ne fallut qu'un regard pour que les deux animaux se plurent dans l’instant. Ils partirent en bondissant de joie tout en bénéficiant de l'expérience passée du garçon. C'est ainsi qu'ils évitèrent soigneusement de côtoyer les hérons tout comme la dame Irène dont il était impossible de présager de ses intentions. Tous deux eurent beaucoup de petits crapauds qui mangèrent énormément de maringouins. La Malnoue en tira un bénéfice largement supérieur à la conversation d'un nigaud sans la moindre éducation. Il est vrai qu'elle ne s'était guère souciée de lui en fournir une.

Retrouvant sa chère corneille, ses vipères et toute sa ménagerie d'antan, elle s'empressa de revenir à de bien plus vilaines intentions. Elle retrouva dans l’instant son humeur exécrable, ses maléfices et la détestation de toutes les bonnes âmes de Sologne. Il n'est jamais bon de vouloir forcer sa nature, la Malnoue s'en trouva beaucoup mieux ainsi. Hélas, elle fut la seule dans ce cas-là.

À contre-emploi.