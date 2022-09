La douceur subtile de l’anthémis...

@rosemar

ANTHÉMIS, subst. Masc.





ÉTYMOL. ET HIST. − 1615 (Dalechamps, Hist. gén. des plantes, Lyon, Rouille, t. 1, p. 843 et 845 : A present nous traittons de la vraye camomille de Dioscoride, qui est odorante, laquelle est appelee en grec α ̓ ν θ ε μ ι ́ ς et χ α μ α ι ́ μ η λ ο ν : en latin Anthemis et Chamœmelum ... Anthemis, de Matthiol ... Anthemis Eranthemos, de Dalechamps). Empr. au lat. anthemis « camomille » dep. Pline (Nat., 21, 99 ds TLL s.v., 163, 8) lui-même empr. au gr. α ̓ ν θ ε μ ι ́ ς « id. » (Dioscoride, 3, 144 ds Bailly), cf. Dioscoride, lat., 3, 149, ds TLL s.v., 163, 9 ; voir André Bot. 1956, p. 32.





