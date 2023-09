Le Festival de Loire s’offre une grande table

Marie Gricourt

De l’Élysée à Gric en passant par la Table d’à Côté

Pour que le chef doublement étoilé de la Maison d’à Côté à Montlivault, Christophe Hay, confie à Marie Gricourt, une Loirétaine originaire de Pithiviers, les commandes des cuisines de son restaurant d’Ardon, près d'Orléans, la Table d’à Côté, il fallait qu'il ait toute confiance en elle.

Cette jeune femme de 30 ans était Cheffe de partie à la Maison d’à Côté, la maison mère de monsieur Hay depuis près d’un an, avant que cette promotion fasse d'elle la seule femme étoilée de la région Centre Val de Loire. Sa formation l'a conduite entre autres, au Pré Catelan, au Palais de l’Elysée où elle fut la première femme cheffe de cuisine ou encore au restaurant de l'Hôtel Bristol.

Christophe Hay ne tarit pas d'éloges à propos de cette collaboratrice à qui il confie les clefs et la réputation de son second restaurant installé en face du golf de Limère sur la commune d'Ardon.

« Je porte une grande confiance en Marie, son implication dans le travail, son sens de la pédagogie auprès des équipes et sa rigueur feront d’elle une excellente cheffe ». ?

La jeune femme, d'affirmer : « Comme une évidence, j’ai presque toujours su que je travaillerai pour le chef Christophe Hay avec qui je partage les mêmes valeurs de travail et un grand respect pour la nature. C’est une chance unique pour moi de rendre hommage à notre terre, le Loiret et pouvoir retrouver mes racines à travers ma cuisine ».

Marie Gricourt cuisine les poissons de Loire qui lui sont fournis pas un pêcheur professionnel du Loir-et-Cher. Elle soigne tout particulièrement l'origine de ses produits et aime à utiliser les produits du jardin de Montlivault. Le choix des vins fait une belle place aux productions du Val de Loire avec notamment les merveilleux vins de Reynald Héaulé de Cléry Saint André, un vigneron peu soucieux de suivre les règles de l’appellation pour produire de véritables trésors.

C'est ainsi qu'avec Marie au piano, la tradition du Val de Loire est magistralement respectée et son étoile brillera longtemps, à n'en point douter au firmament d'une gastronomie ligérienne de qualité et de saveurs. Elle hérite ainsi du titre de Femme de Loire, pour rendre hommage à toutes ces femmes cuisinières d'autrefois dans les auberges, les tavernes qui recevaient nos mariniers. Quelques spécialités au menu.

Pithiviers de colvert

Sandre cuit en feuille de vigne

Cerises de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin pochées au sureau.

Ceci appartient au passé ou plutôt sur sa carte de visite. Désormais la talentueuse cuisinière entend voler de ses propres ailes en ouvrant un restaurant à Orléans.

Et maintenant « Gric »

C'est tout naturellement sur les bords de Loire, dans ce cœur de la ville qu'est devenu le quartier Châtelet, qu'elle s'apprête à ouvrir un nouveau restaurant.

Il se nommera le « Gric », afin de rappeler le surnom donné de la jeune prodige des casseroles par ses collègues de brigade, tout en rendant hommage à son père cuisinier. Le 20 septembre prochain, c’est donc à Orléans que Gricourt la Loirétaine ouvrira sa 1ère adresse. Un grand moment à n'en point douter.

Elle a confié au journal local :

« J’avais envie de faire quelque chose qui me ressemble un peu plus, un restaurant bistronomique, dans la gourmandise, le partage, la convivialité », explique la cheffe. Après avoir travaillé plusieurs années à Paris (75) puis chez Christophe Hay à La Table d’A Côté (45), la cheffe originaire de la région souhaitait y revenir pour installer son restaurant.

« Comme à la maison »

Gric sera une maison familiale, tant par sa carte que son atmosphère. L'ambition est claire, toucher les gourmets. Reprenant les pratiques de sa grand-mère elle proposera des Cerises à la liqueur en mignardise, une Omelette norvégienne ou encore un Poulet rôti avec des pommes grenailles. Son héritage familial revisité pour nos papilles.

Le dimanche elle cédera à la mode et à la pratique du brunch (Terme Beauceron pour l'en-cas), dans l’idée d’un « repas du dimanche ». Les végétariens ne seront pas oubliés sur la carte du restaurant avec une proposition gourmande pour eux.

Le choix des vins mettra à l'honneur et à la carte les vignerons des Pays de la Loire et la sélection évoluera au fil des saisons et de la réponse des clients.

L’établissement pourra accueillir 42 clients assis auxquels s'ajouteront 6 places en comptoir avec une cuisine ouverte. L'ami Dédé s'est chargé de la décoration. Le beige, le vert et le bois se déclineront harmonieusement afin de constituer un lieu chaleureux. De nombreuses conserves tapisseront les murs afin de restituer une ambiance d'antan.

Marie Gricourt explique ce choix : « J’ai fait beaucoup de vinaigres de fleurs, de fermentations, de conserves, et j’ai donc décidé d’axer la décoration sur ce que faisaient nos grands-mères ».

Cerise sur le tableau, sa brigade sera constituée de femmes qui en cuisine joueront la carte de la polyvalence contribuant au service en apport du serveur destiné à cette fonction.

À n'en point douter, le tout Orléans gourmand se donnera rendez-vous alors que débutera le Festival de Loire, ce qui n'est sans doute pas une coïncidence.