Les sept chats du père Naud

Destins félins

Nous l'avions toujours appelé le Père Naud, comme s'il n'avait jamais eu de prénom ou que son patronyme imposait un tel sobriquet d'autant plus que son épouse se prénommait Annie. Il n'y avait pour lui aucun moyen d'échapper à la chose et qu'importe que ce personnage fût abstème, d'une sobriété exemplaire, pour nous tous, il n'était pas question de l'appeler autrement.

Le père Naud avait une étrange manie, une pratique qui devint bien vite si bien ancrée en lui qu'au fil du temps, plus personne ne cherchait, là aussi, comment la chose lui était venue à l'esprit, qu'elle pouvait en être la signification ou plus encore l'origine. Le bonhomme avait toujours sept chats adultes dans sa maison et si l'un d'eux venait à disparaître, il était immédiatement remplacé par un semblable.

Chaque chat conservait le prénom de son prédécesseur et de plus les mêmes caractéristiques. Comme le Père Naud était toujours flanqué de ce père qui précédait son patronyme, ces chats avaient suivi la même pratique avec la même économie de syllabes. Nous trouvions ainsi dans cette curieuse ménagerie et par ordre alphabétique :

Chat Cale - Chat Lu - Chat Mot - Chat Rade - Chat Rio - Chat Rue – Chat Tôt

Il se peut qu'ainsi, notre homme se soit moqué du sobriquet qui lui collait à la peau. Il se prit tellement au jeu qu'il en fit un mode de vie, une ligne de conduite inflexible à laquelle jamais il ne dérogea. D'aussi loin que je m'en souvienne, il avait toujours eu ses sept chats flanqués de ces calembours assez grossiers certes mais qui nous faisaient toujours sourire.

Il poussa le détail à sélectionner ces chats pour que chacun d'une manière ou d'une autre mérite son nom. C'est ainsi qu'il fit une sélection, un choix établissant une relation entre le calembour et la race de son matou. Une démarche qui naturellement lui imposait d'aller chercher loin les remplaçants quand l'un d'eux venait à mourir. Je vais tenter de vous restituer les motivations de ce père chat un peu perché.

Chat Cale était un chat lynx, le Père Naud avait trouvé amusant la confusion et s'en amusait fort quand on l'interrogeait d'autant plus que c'était celui qui le suivait comme un petit chien. Chat costaud aux allures de chat sauvage, tout au contraire, il possède caractère très doux, sentimental même au point d'être très proche de son maître.

Chat Lu quant à lui était un chat Égyptien en référence aux hiéroglyphes. Notre ami aimait ainsi à raconter des histoires en profitant de la présence de ces animaux. Chat de taille moyenne élégant, au corps harmonieux, c'est l'une des races les plus anciennes puisqu'il vivait déjà sous l’Égypte antique. Très affectueux, calme, particulièrement joueur et d'une grande intelligence, c'est un merveilleux animal de compagnie.

Chat Mot devait être un chat Persan. Il le fallait car par son entremise, le Père Naud aimait à passer une partie de la nuit à raconter des histoires. D'un caractère docile et calme, ce chat très élégant avec son pelage angora et son port de tête fier est un superbe animal de compagnie qui nécessite une attention et des soins réguliers.

Chat Rade est un Sokoké. Ne cherchez pas à comprendre ce qui était passé dans la tête du bonhomme, c'était ainsi et pas autrement. C'est un chat provenant d’Afrique de l'Est qui a conservé quelques aspects de sa vie sauvage. Domestiqué, il est fidèle, mais indépendant. Il aime bouger, sauter et grimper dans les arbres. D’une santé de fer, c'est un merveilleux compagnon.

Chat Rio est un Tiffany, parce que c'est une boule de poils. Sa fourrure est en effet assez longue. Race rare, la qualité de son pelage a conquis le Père Naud d'autant plus que l'animal est doté d'un très bon caractère, doux, affectueux et plutôt calme. Vif lorsqu'il joue, il faut lui apprendre à se canaliser ce qui n'est pas compliqué tant il aime les apprentissages. C'est un chat qui répond aux ordres de son maître.

Chat Rue est un chat de gouttière. Il ne pouvait en être autrement. Un bon vieux matou qui a traîné sa bosse un peu partout, qui aime chasser et passer le plus sombre de ses nuits à courir la donzelle et les proies. Indépendant, il fait parfois désordre parmi les chats de race qui l'entourent. Mais il s'en moque totalement.

Chat Tôt quant à lui est l'exact contraire du précédent. L'Angora fut l'animal favori des rois de France. Il est à la fois gracieux, attaché aux humains et particulièrement joueur ce qui en fait un compagnon idéal. Venu de Turquie, il doit son nom à la ville d'Ankara. Ce petit détail ne semblant pas troubler son propriétaire.

Qui entrait chez Le père Naud et son épouse Annie était immédiatement frappée par la place accordée aux chats. C'étaient eux les maîtres des lieux. Il régnait d'ailleurs un parfum de ménagerie dans cette demeure qui n'était pas pour déplaire à ce curieux couple, plus soucieux de la compagnie des félins que de celle des humains.

Cependant le père Naud avait pris l'habitude de recevoir des visiteurs qui venaient pour lui présenter un jeu de mot à propos des chats. Il se trouvait toujours des esprits plus malins pour lui faire remarquer que les noms qu'il avait donné à ces chats auraient mérité un peu plus d'imagination. Il recevait les visiteurs avec le sourire, lui demandait d'inscrire leur proposition sur le livre d'Or avant que de repartir après avoir caressé l'un des matous présents.

Bien sûr, au fil du temps, les suggestions tournaient en rond sans que nos deux amis n'en prennent ombrage ou ne se montrent désolés d'un manque d'imagination. Ils s’enthousiasmaient à chaque fois, félicitant le visiteur pour la pertinence de sa suggestion. Ils ne comptaient plus les jeux de mots alambiqués mais qu'importe, ils faisaient toujours bonne figure au visiteur.

C'est ainsi que chat Rivari, chat Bada, Chat Piteau, Chat Rançole, Chat Terton, Chat Rette, Chat Temite, Chat Touilleuse, Chat Touille, Chat Suffit, Chat Terrie furent les apports les plus fréquents à cette vaste collection improbable qu'ils constituèrent au fil des visites. Avec le temps, d'autres firent leur apparition comme ce Chat Bada qui enchantait Annie ou ce Chat Fouinage qui avait la préférence de son époux.

Comme les possibilités sont innombrables, le Père Naud m'a demandé de raconter son histoire avant que Chat Timite et Chat Grineux puissent à leur tour y aller de leur proposition sur la toile. Le couple prendra grand soin de coucher sur le livre d'Or leur pseudonyme et apport à ce grand Chat Pitre de la langue de chat.

À vous de jouer.

À entre-chat