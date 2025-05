Passion Loire

Dans la rivière de sable et de légendes !

Il advint un jour, le long d'une grande et majestueuse rivière une aventure étonnante. La Loire, de sa source à son estuaire transporte autant de légendes que de sable. Rivière redoutée pour ses débordements, appréciée grâce à la richesse de ses limons, elle interroge et inquiète à travers les histoires qu'elle a longtemps enfouies dans la mémoire des ligériens. Elle fut appelée « Liger » : la belle femme volage le long des rivages.

Quand roulent ses flots, elle réjouit ou inquiète les riverains, charrie cailloux et troncs d'arbres, transporte les rumeurs, libère l'imaginaire. Elle murmure alanguie, elle feule dans la fureur de ses colères, elle s'endort en ses étiages, elle se réveille brusquement au premier orage. Certains l'évoquent comme une belle capricieuse, d'autres plus respectueux disent d'elle, avec respect et affection, qu'elle est mystérieuse et imprévisible. Tous malgré tout l'aiment d'une passion que les gens d'ailleurs peinent à comprendre.

Cette histoire n'a pas d'ancrage précis. Comme la Loire, elle est de partout à la fois, pourvu que la dame ait conquis le cœur de ceux qui la regardent couler. Tout au long de son cours, là où il y eut des fous manquant de sagesse pour tenter de la dompter afin de voguer sur ses eaux tumultueuses, irrégulières, dangereuses, incertaines, ce récit a pu se dérouler ... Prenez la peine de le suivre.

Un si long parcours

Son chemin sera fait de pierres

De goulets et de rochers

D'arbres ou bien de lumière

De sables en ricochets

Elle a hésité à sa naissance

La mer était à deux pas de là

Elle a pris de la distance

Au nord elle a glissé ses pas

Elle a traîné dans les prairies

Entourées d'herbes sauvages

De moutons, vaches et brebis

Au début de son long voyage

Fille folle, femme féconde

Elle a filé sa belle route

Creusant des gorges profondes

Elle abandonnait ses doutes

Elle s'est gonflée d'autres rivières

Devenant toujours plus forte

En faisant quelques manières

Pour que les marins l'exhortent

De toutes, elle est la plus belle

Faisant dans nos cœurs des ravages

Pour ces marins si rebelles

Il fallait qu'elle soit sauvage

Personne ne l'a enchaînée

Coulant suivant ses humeurs

Tant pis pour vous les mariniers

Vous n'arriverez pas à l'heure

Quand elle a choisi le ponant

Elle s'offrit bien des douceurs

Emportée par son courant

Vers des jours bien meilleurs

Elle se répand sans retenue

Elle se fait alors aimable

Vous déclarant la bienvenue

Quand elle devient navigable

Dans l'Océan elle se jette

Terme de son long voyage

Déjà nous on la regrette

Perdue si loin de nos rivages

À force de péripéties

Son chemin est fait d'histoires

De légendes et de récits