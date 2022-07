Appelez-le Hubert

Quand Manu change de braquet…

On l'appelait Manu, un bon petit gars qui avait de l'ambition à revendre et de l'Or dans les doigts, lui disait-on. Le pauvre gamin ne comprenait justement rien à cette expression. Il avait beau tenter de lire les lignes de ses mains, il n'y avait rien qui brillait. Avec le diminutif que lui avait refilé ses camarades, il voyait bien plus des ampoules que des lingots. Il lui fallait absolument changer son destin.

C'est une professeur de français qui le prit en main, une charmante fée bienveillante qui avait vu en lui cette pépite qui allait briller au firmament. De telles intuitions ne s'expliquent pas, qu'elles deviennent par l'alchimie de l'amour réalité est encore plus inexplicable. La bonne dame avait sans doute trouvé une pierre philosophale dans la chaussure de son protégé.

Toujours est-il que le gentil Manu avait désormais le pied au cale pied et qu'il allait connaître une progression fulgurante. Tout d'abord, petit livreur chez Uber, il porta un financier à un gros banquier de la capitale. L'un et l'autre s'amusèrent de ce clin d'œil linguistique. L'homme puissant prit sous son aile le gamin aux dents longues afin de le mettre en selle dans le monde de la banque.

Loin d'y rouler en roue libre, Manu se plut à gravir tous les cols et les échelons, entamant une carrière fulgurante, encore une histoire de pierre mais cette fois de celles qu'on trouve au fond des ruisseaux aurifères. Son rêve était en voie de se réaliser : s'enrichir ! Sa bonne fée continuait de le couver des yeux, lui assurant la protection pour échapper aux envieux et aux mauvaises fréquentations que son protégé ne manquait jamais d'attirer.

Le monde entier allait lui appartenir quand une nouvelle ambition saisit l'insatiable jeune homme. La Richesse n'est rien sans le Pouvoir. La banque n'était qu'une étape sur sa route, il aspirait à un dessein plus grand encore, devenir le maître du monde. Manu changea donc de braquet pour entrer en Politique, sa bienfaitrice lui conseillant alors de rentrer dans cet autre monde de requin par la porte gauche.

Excellente idée au demeurant puisqu'une confusion de l'histoire comme il y en a tant installa sur le trône une baudruche qu'il serait facile de manipuler à sa guise. Ce que fit Manu avec brio, embobina le naïf et tous ses compagnons. Devenant le maître du trésor, il revenait à ses premiers amours, cherchant alors comment s'enrichir sans que cela ne se remarque.

C'est son ami Hubert qui lui souffla la solution, lui glissa quelques lettres de cachets dans la main et lui proposa le plus beau marché de dupe qui soit : transformer des employés en esclaves sans qu'ils s'en rendent compte. Pour Manu et son compère, l'idée est excellente. À quoi bon s'enrichir si ce n'est pas en asservissant tous les autres ? C'est là la grande ambition des véritables humanistes du libéralisme.

Le coup marcha si bien qu'à partir de ce cheval de Troie dans les droits sociaux, tout le reste allait voler en éclat. Il suffisait de laisser croire aux malheureux qu'ils seraient leur propre maître pour les enchaîner totalement à une activité qui ne serait rentable que pour ceux qui tiraient les ficelles. Manu vit dans cette stratégie la clef de sa future ambition : « Noyer le poisson, prêcher le contraire de ce qu'on veut faire, servir les plus riches et abrutir tous les autres ! »

La mécanique était en place, ne restait plus qu'à se mettre en marche. Il renversa le vieux monde politique, détruisit les oppositions, sacrifia les acquis sociaux, brisa les résistances par la force, sema la terreur pour toujours plus favoriser ses grands amis de la finance. Dans le petit univers de ceux qui ne furent jamais dupes de cet illusionniste machiavélique, on ne l'appelait plus Manu, mais Hubert, un prénom qui lui collerait à la peau comme un scandale d'État, si nous étions encore dans un état de droit.

La vieille fée s'est faite sorcière ; le temps est venu pour ces deux-là de tirer les marrons du feu.

À contre-pied