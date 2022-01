Bunkerman Blues (version 2)

Ça devait arriver, la lassitude, la pression, le bunker, la haine... Des gens, des employés ; ces ensommeillés incapables d’anticiper ou même de suivre simplement à la lettre Mes Désirs, Alexandre...

Plus les riens, les non-vax, les femmes à poil, tout ça commençait à m’énerver grave. Jusqu’à mes conseillers en communication qui se permettaient même de Me conseiller : Moi ; ces malades !

Certains se permettaient même de relire Mes interviews avant d’autoriser leur publication.

Moi, Jupiter, Mitre, Maître des Horloges, authentique Dieu de l’Olympe ré-incarné comme un Ongle incrusté sur ce pays que j’exècre !

Moi le variant, moi le en même temps, un peu Gamma un peu Bêta…

Moi, Moi, MOI :

LA BÊ TE DE L’ÉV È NEMENT !

Précisions ; ce texte est la deuxième mouture d’une tentative de mise en perspective à caractère humoristique par exagération, de l’état d’esprit du héros de cette histoire ; Bunkerman. Bunkerman, comme son nom l’indique apprécie particulièrement l’ambiance des souterrains silencieux sécurisés, protégé sous des dizaines de mètres de béton. Du fond de son bunker, Burkerman espère, quoi ? Personne n’en sait ni n’en saura jamais rien. Ce texte, vu ce qu’il décrit de façon subjective et crue n’a pas vocation à être lu de ‘’tout le monde’’, même s’il n’est pas publié, aucune importance, l’essentiel étant pour moi de me faire ‘’plaisir’’ en interprétant l’imaginaire possible de Bunkerman, bonne lecture.

Même Sarkozy, la larme à l’oeil disait, y a longtemps mais quand-même ‘’Bunkerman, c’est moi en mieux !’’, et je l’ai cru, c’était un peu avant Mon Elektion ; j’ai failli pleurer sur le moment..

Comme il avait quand même, à peine élu le Sarko ; post-trahi le référendum de 2005 qu’il a retourné comme une crêpe ; refus du peuple transformé en intégration sans condition dans l’Enfer européiste...

Comme il a aussi ; vendu l’or de la France, ramené quelques tonnes de co-e par jet-diplo, insulté les pov’cons, trahi l’ensemble de son entourage, assassiné Kadhafi après lui avoir emprunté de quoi payer sa campagne & quelques babioles ; eh bien je l’admirais en secret ce mec, c’était Mon Sarko à Moa, mais j’ai jamais osé lui dire.

Alors, par respect pour la fonction que j’inaugurai en fanfare devant la Pyramide, je me devais de dépasser son quota de traïzon ; j’avais déjà pris de l’avance avec Alsthom avant d’être élu et Je Me voyais bien instaurer à Moi tout seul le NWO qu’attendent mes Maîtres depuis si long temps.

Après, je comptais pactiser avec le Conseil Multi-versel où mon Charme dévastateur me permettrait de subjuguer l’ensemble des habitants des systèmes solaires détectés par le télescope hi-tech James Webb.

Bon, Sarko il avait aussi acté peu après mai 17, vu mon comportement que tout ça ‘’finirait très mal’’, et il en connaissait déjà un rayon le salaud. Souvenez-vous le coup de Bayonne où il a failli se faire lyncher, et s’est retrouvé séquestré dans un bar.

Alors, comme lui à la fin du contrat... du mandat de 5 ans, Je commençais à ressentir comme un désaveu de Ma Personne.

Des frémissements antipathiques très subtils, impalpables, mais qui pouvaient toutefois aller jusqu’à l’œuf dans la figure au salon de l’Agriculture, où la baffe d’un fan trop démonstratif quand, par amour de la foule, je m’en approchais d’un peu près.

Oh, autour de Moi rien de flagrant, les courtisans continuaient de ramper silencieusement à ma vue, les journalistes semblaient ébahis d’extase ; buvant mes paroles qu’ils colportaient aux Quatre Coins du Monde mais...

Mais c’est au fond du bunker que tout s’est dégradé insensiblement, adagio.

Peut-être que l’air confiné ne me vaurien à moi non plus ; je suis un voyou des grands espaces !

C’est que, depuis les Gjs que j’ai éborgnés et mutilés avec mon ami Lelamant, que je viens de décorer pour la peine de la Légion d’Honneur ; il était si beau avec sa casquette de Waffen-SS new-age… je suis bien obligé de me réfugier dans ce joli petit abri anti-atomique, qui semble avoir été conçu juste pour Moi.

Il paraît aussi que Je suis le Seul président à utiliser le bunker depuis sa construction en 1943, je ne suis pas sûr de la date. J’ai fait refaire les moquettes et la déco à mon goût et celui de Brijmite.

Depuis c’est nettement plus fun. On a mis à l’entrée quelques peplum-sbires fringués façon Deux heures moins le quart avant Jésus Christ, mais look revu par mon pote JP.Gautier avec des mini-jupes pour homme très sexy en cuir de phoques de la mer Egée, pêchés au large de Mykonos, il a fallu que je retienne Brijmite.

Là, avec quelques intimes je peux enfin me lâcher en actes et en paroles qu’hélas la masse inculte ne saurait comprendre et encore moins accepter. C’est pour ça qu’on s’enferme et qu’on secrète des secrets que personne ne sait hi hi.

En gros on komplote.

Mais si je fais une drôle de tête depuis quelques temps, ce n’est pas, comme disent les mauvaises langues que suis cinoque, ce n’est pas que j’use et abuse des produits de Jérard Forêt, non. Ce n’est pas que j’ai disjoncté, non. Ce n’est pas que Je suis psychopathe, non.

C’est juste que Je suis très kontrarié, triste ; oui je-suis-triste !

Je suis snif ; malheureux OUIN !

Mes super-projets de kamps, de goulags, de tortures en place publique des résistants, des insoumis, des non-vax, des communistes, de Zemmour, de Pécresse, Dupont Aignant, Philippot, Marine le Pen tous ces gens qui Me veulent du mal… rencontrent une vive opposition de la part de mon cercle d’intimes, que je fais pourtant corriger régulièrement... Et ces put ??? de députés…

Voilà qu’ils refusent de voter Mes Lois la nuit ? Black-projects qui sont pourtant systématiquement modérés, retoqués par un staff spécial, tout de blanc vêtu ; délégué gracieusement à mon encontre depuis 2 ans déjà par le Directeur de l’Hôpital Sainte Anne.

Au début je ne comprenais pas leur présence, que venaient faire ici ces infirmiers ?

Mais ce prestigieux cadre d’un établissement hospitalier réputé dans le monde entier m’a expliqué posément que ; la république française ayant été surprise de l’atterrissage ici-bas d’un être supra-intelligent, supra-doué, supra-tout tel que moi ; nécessitait une interface intellectuelle à même de décrypter ma pensée ultra-complexe et de la vulgariser ensuite afin que le monde puisse répondre plus vite à Mes désirs, ouf !

Celui-là, quel bel homme ! Et comme il est gentil avec moi ! nous avons de longues conversations sur le divan, sur mon enfance, sur mes souhaits, mes désirs et mes peurs. Puis après la séance, comme il sait que j’aime les sucreries, il me donne plein de pilules de toutes les couleurs. Il m’a dit quand même d’un ton composite de ne pas distancer la dose prescrite sinon je ne pourrais plus assumer comme j’aime.

L’autre jour, il a amené un joli cahier plein de dessins bizarres, il appelle ça le ‘’test de Rorschach’’, je dois lui indiquer par jeu à quoi ces formes plutôt abstraites me font penser.

Quand je lui ai raconté que la majorité de ces dessins m’évoquaient un incendie gigantesque orné de cris, de sang & de hurlements de non-vax crucifiés sur fond de décor romain antique avec l’immense Néron hologrammé dans le ciel, il m’a regardé d’un air drôle.

Ses adorables assistants m’ont alors guidé dans une dépendance du bunker capitonnée où ils m’ont gentiment assis sur un tabouret à trois pieds. Puis ils m’ont injecté un génial vaxin contre la morosité, depuis je me sens invincible.

Bon, c’est vrai que depuis mon Super-Pass qui passe pas, plusieurs de mes mignons députains-amateurs-spécialisés ont vu leurs voitures brûler dans la nuit, d’autres se sont fait menacer de décapitation : ET ALORS, C’EST NORMAL ! le sacrifice humain est inscrit dans la charte des dieux grecs depuis 3000 ans, au moins.

Dans la vie, il y a les Dieux et les autres, les inutiles doivent être sacrifiés, c’est clair non ?

Quels ingrats, vous vous rendez compte ??

Pour le jour de l’An, je comptais innocemment libérer les Champs Élysées à la foule ahurie et foncer avec un Hummer décapotable blindé sur ces charognes pour en écraser le plus possible ; après, on aurait raconté qu’un terroriste anti-vax avait pris le volant de ma voiture officielle.

Ça nous aurait permis de le fusiller pour le fun une fois son statut de non-vax retrouvé dans sa poche avec une carte du RN hou hou, ou de n’importe quel parti ça change rien, puis de montrer au ralenti hd le carnage et dans la foulée voter l’obligation multi-vaxinale pour tous. L’abrogation mondiale du traité de Nuremberg & la dissolution des juges d’instruction au cas où les pfizerizés III.D* clamseraient brutalement par millions.

Au lieu de ça, ces crétins ont refusé que je m’amuse un peu, sous prétexte que ça ferait ‘’désordre’’ avant les élections. Après no-problem, ils m’ont d’ailleurs préparé un programme pol-pot style dont vous me direz des nouvelles, mais ne soyez pas impatients et votez pour moi.

Pour info tenez ; je vous livre par avance & mansuétude un skoop ; la jolie émission ‘’retour à l’état primaire’’ qu’on peut voir sur rmc-découverte n’est pas ce que vous croyez, ce n’est pas une tv-réalité où des malheureux qui n’ont plus rien à se mettre sur le dos déambulent nus en cherchant à survivre dans la nature hostile.

Pas du tout, il s’agit d’une répétition microcosmique en grandeur nature de ce qui va vous arriver bientôt à tous, une fois qu’on vous aura définitivement liquéfié le cerveau avec la tv, les injektions et le reste que ne peux vous révéler encore hou hou hou, je ne peux m’empêcher de pouffer...

Et puis, ils ont dit qu’avec l’opération Kovid on était tranquille, que les Zaüris –c’est comme ça qu’on appelle le peuple de France- ayant été zombifiés à 80 % grâce à la terreur-numérique-infiltrée par la Tnt, les boxs, les smartphones, web, radio, applications… accepteront sans broncher, grâce à cette potion mentalement décérébrante distillée depuis deux ans ; la série de 12 000 doses prévues.

Inutile donc, m’ont-ils affirmé, que j’en aplatisse quelques dizaines de plus au passage 2021/2022, dommage.

Ce cirque virtuel covido-mortifère ayant désormais remplacé la réalité pour les Zaüris ils attendent mes ordres prochains hin hin ; pass, piquouze, contrôles, qr code qui croient-ils les sauveront du péril qu’on a inventé, hi hi hi on est forts quand même.

Après, tandis que je faisais ronfler le Hummer de 700 chevaux préparé par Chip Foose qui m’a été récemment offert par Mohamed ben Salmane ; ils sont allés se coucher malgré les hurlements du schlagueur en chef Kastex, et pour la première fois ils ont refusé de voter §

Alors j’ai craqué, j’ai enfin dit la vérité et je recommence, et j’assume ;

Sachez que vous tous ; Les Non-vax, les sous-dosés (ceux qui refusent le troisième shoot et se retrouvent non-vax de fait), les riens, les employés, les caissières, les restaurateurs, les barmans, les français en général, bon ben voilà ; moi, Emmanuel Bunkerman :

JE VOUS EMMERDE !!!

E.B 2022

*3 doses