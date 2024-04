Bonjour, C’est Nabum

« Effectivement » ou « en effet » (cette locution étant omniprésente dans les prises de parole de Natacha Polony) sans cesse répétés est agaçant, vous avez raison.

Cela dit, je ne jette pas la pierre aux personnes incriminées, ayant moi-même eu tendance à user plus que de raison desdites locutions.

Ces tics de langage n’en sont pas moins fâcheux lorsqu’ils sont par trop récurrents dans la bouche des journalistes, pourtant passés par la moulinette du media-training.

Du côté des sportifs, c’est moins l’usage de l’adverbe « effectivement » qui est agaçant que celui, encore plus fréquent, de « voilà » ou « et voilà » dans la majorité des phrases de certains et certaines d’entre eux.