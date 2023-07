Extraterrestres - La vérité n’est pas ailleurs qu’aux États-Unis...

@leypanou

A l’époque ma grand-mère n’y croyait pas, ce qui lui valait les railleries de mon père et une condescendance respectueuse et amusée de ma part.

Désormais je raisonne en terme de probabilités et par conséquent je la rejoins.

Les images contestées par des analyses pros, l’interview des astronautes qui pour le moins ne rayonnaient pas une posture de vainqueur, les roches peut-être falsifiées, les déclarations de perte du savoir-faire questionnent.

Comme sur beaucoup d’autres événements notre capacité de discrimination est limitée, au pire notre expertise est à 50/50, soit l’ignorance complète, parfois supérieure.

Comme on dit, la vérité prend l’escalier, ce qui nous donne rétrospectivement la mesure du pourcentage des mensonges, notamment ceux de l’inégalé empire du mensonge que j’estime selon mes observations à 80% et plus c’est gros plus c’est probable.

Partant de mon ignorance à statuer (50/50) sur ce sujet, la probabilité résultante est donc celle de la population générale des affirmations portant sur les intérêts géopolitiques US, ce qui selon mon expérience rétrospective me conduit à 80% de mensonge. Notons que dans un environnement inverse (80% de vérité) on serait bon client à raison. De l’importance à ne pas égratigner son crédo en matière de communication. C’est désormais foutu pour l’occident à l’échelle internationale et la censure et la propagande ne feront qu’ aggraver les choses. L’isolement dissimulé mais effectif de l’occident récemment en témoigne, plus personne ne croit les US et de surcroit ils sont de moins en moins craints. Cela va être dur pour eux ...

Pour généraliser imaginons que mon expertise soit à 70%, quelle serait la probabilité de me tromper en tenant compte de la population générale sous-jacente ? 63 % mon capitaine .

Et bien, sur 100 affirmations (80 étant fausses) je tiens pour vrai 24 affirmations (30% de 80) comme vraies mais fausses en fait, et 14 affirmations (70% de 20) comme vraies et vraies en fait. Sur donc 38 informations que je tiens pour vraies seules 14 le sont en fait soit 14/38 (37%) ma probabilité que ce que je juge vrai le soit. De l’importance de la population sous-jacente ! Le même raisonnement nous montrerait qu’un test à 99% sur une maladie rare (mettons 1/10000) ne vaudrait que 1%. En général on passe des tests sur des faisceaux de présomption pour éviter les faux-positifs, et on les répète si nécessaire. Sauf pour la covid bien sûr.

Le bon sens ne trompe pas, si toutes les informations étaient fausses, il ne serait plus nécessaire de les juger. Peut-être celui des abstentionnistes ?

Dans un monde où la science est devenue croyance, je déclare qu’au vu de l’expérience acquise (80% de mensonges), il est raisonnable et scientifique de considérer que la lune soit vierge d’empreintes humaines.

NB :

Ne m’objecter pas le taux de mensonge, c’est mon bon plaisir comme celui de Veran de croire à l’efficacité de l’injection. Mais je pense mon estimation réaliste.